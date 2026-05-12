Las tasas están en el piso del corredor que armó el BCRA: ¿seguirán bajando o rebotarán? Por Solange Rial + Seguir en









Luego de haber cerrado la semana previa en 23,9% TNA, la tasa de caución descendió durante la semana pasada y cerró en 19,9% TNA. La licitación de este miércoles puede marcar algunas pautas sobre el futuro de los rendimientos.

Las tasas cortas se ubican en torno al 20% nominal anual.

Luego de un leve rebote previo, las tasas de interés a un día cerraron la semana pasada en el piso del corredor que armó el Banco Central (BCRA). Esta semana la liquidez volvió al sistema financiero y la caución se ubicó por debajo del 20% TNA, a la vez que la autoridad monetaria absorbió $3,5 billones en la rueda REPO. Expertos advierten que en la licitación del miércoles la mirada estará puesta no sólo sobre las tasas convalidadas por el Tesoro sino también sobre su capacidad de seguir extendiendo plazos.

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"Luego de haber cerrado la semana previa en 23,9% TNA en A3, la tasa de caución descendió durante la semana pasada y cerró en 19,9% TNA", repasaron desde Balanz. Según reconstruyeron, el pequeño rebote habría sucedido por las intervenciones en la curva de dólar linked del BCRA que, sumado al rollover algo por encima de 100% de la última licitación del Tesoro, habían presionado levemente la situación de liquidez del sistema. Así, el stock de pases que toma el BCRA llegó a caer a $1,3 billones, para después recuperarse la semana pasada.

En cuanto al desempeño de esta semana, desde 1816 aseguraron que se vio una abundante liquidez (el lunes la caución operó a 19,4% TNA promedio en BYMA y estimaron que el Central tomó $3,5 billones en la rueda REPO de A3), mientras que la curva de tasa fija estuvo muy firme. Cabe recordar que "en el tramo corto el Tesoro reabrirá la Lecap S30S6, que el lunes cerró a 1,97% TEM", ampliaron.

Por su parte, desde Outlier, se orientaron a hablar de la curva de los bonos en pesos. "El lunes, las tasas cortas en pesos subieron ligeramente, siendo los únicos movimientos de los rendimientos en moneda local tanto en la curva de tasa fija nominal como CER. El jueves se conoce el dato de inflación del INDEC y podemos llegar a tener más movimientos de las curvas. Mientras tanto, en la rueda de REPO el volumen sigue aumentando y llegó a $4,5 billones el volumen total, mientras que el del BCRA se ubicó en $3,5 billones, con tasa promedio ponderada sin considerar a la autoridad monetaria más cerca del 20%".

Próxima licitación: qué pistas podemos tener sobre las tasas El Tesoro comunicó el lunes por la tarde las condiciones para la licitación de deuda en pesos pautada para el 13 de mayo. El menú ofrecido vuelve a comprender un único papel tasa fija (S30S6), aunque se ofrecen esta vez dos Boncer (TZXY7 y TZXS7), dos duales CER/TAMAR (nuevo TXMJ8 y el TXMJ9) y el dólar linked D30S6. Los pagos en esta ocasión ascienden a $9,4 billones (se pagaron otros $1,8 billones en la semana).

En tanto, vuelven a ofrecerse u$s150 millones tanto de AO27 (con una TNA mínima del 5%) como de A028. El economista Eric Paniagua, socio de PX Capital, opinó en charla con este medio: "Hoy las tasas overnight quedaron bastante pegadas al piso por el exceso de liquidez de corto plazo. El tema es que ahora el Tesoro pasó a manejar mucho más la liquidez vía licitaciones, entonces cada licitación mueve bastante el mercado". "Yo creo que en la próxima van a absorber fuerte para sacar pesos y evitar que siga tan floja la tasa corta. Probablemente después de la licitación rebote algo la caución y las Lecaps cortas acomoden un poco para arriba. Igual no me parece que quieran una suba agresiva de tasas, porque les complica el rollover y endurece mucho las condiciones financieras. Mientras haya buena demanda en la licitación, deberían seguir administrándolo con sintonía fina", cerró. Por último, desde Grupo SBS, adelantaron: "En un contexto de liquidez en pesos algo más holgada en las últimas ruedas, la mirada estará no sólo sobre tasas convalidadas sino también sobre qué tanto logre el Tesoro continuar con la extensión de duration en sus colocaciones en pesos".

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