EEUU flexibilizó las políticas migratorias para el Mundial 2026 y eliminó las fianzas para hinchas extranjeros

Donald Trump dio marcha atrás con la polémica medida de cara a una competencia que espera recibir a cientos de personas. Se trata de una excepción dentro del endurecimiento migratorio del país norteamericano.

Trump flexibilizó la política migratoria de EEUU para el Mundial.

A menos de un año del inicio del Mundial 2026 , el gobierno de Donald Trump dio marcha atrás con una de las medidas migratorias más cuestionadas por organizaciones civiles y sectores vinculados al turismo internacional. Los hinchas extranjeros que tengan entradas confirmadas para la Copa del Mundo ya no deberán pagar fianzas de hasta u$s15.000 para ingresar a Estados Unidos .

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La decisión representó una excepción dentro del endurecimiento migratorio impulsado por la administración republicana y buscó evitar un impacto mayor sobre el torneo que organizarán en conjunto Estados Unidos , México y Canadá a partir del 11 de junio.

La medida original había sido implementada durante 2025 y afectaba a visitantes provenientes de 50 países considerados de “riesgo migratorio” por el Departamento de Estado debido a problemas de seguridad o altos niveles de permanencia irregular luego del vencimiento de visas temporales.

Entre esos países figuraban cinco selecciones clasificadas al Mundial: Argelia , Cabo Verde , Costa de Marfil , Senegal y Túnez .

La decisión es una excepción en la gestión de Trump.

El Mundial obligó a flexibilizar la política migratoria de EEUU

La modificación fue confirmada por el Departamento de Estado estadounidense luego de varios meses de negociaciones internas y pedidos formales realizados por la FIFA.

“Estados Unidos está entusiasmado por organizar el Mundial de la FIFA más grande y mejor de la historia”, afirmó Mora Namdar, secretaria adjunta de Estado para Asuntos Consulares.

La funcionaria agregó que “estamos eximiendo las fianzas de visa para los aficionados que cumplan los requisitos, que compraron entradas para el Mundial”.

Para acceder al beneficio, los hinchas deberán contar con tickets oficiales e inscribirse en el sistema FIFA Pass, herramienta creada para agilizar los trámites migratorios y acelerar las entrevistas consulares.

Hasta esta decisión, únicamente los futbolistas, cuerpos técnicos y parte del personal oficial de las delegaciones estaban exceptuados del pago de las fianzas.

La resolución significó una flexibilización poco habitual dentro de una gestión que reforzó controles fronterizos, restricciones migratorias y requisitos burocráticos para ingresar al país.

Las fianzas de hasta u$s15.000

El esquema de garantías económicas surgió como parte de la política impulsada por Trump para combatir la inmigración irregular.

Según ese mecanismo, los solicitantes de visa de determinados países debían pagar depósitos de u$s5.000, u$s10.000 o hasta u$s15.000, montos que serían reintegrados únicamente si abandonaban Estados Unidos dentro de los plazos establecidos o si la visa era rechazada.

La administración estadounidense justificó el sistema argumentando que muchos visitantes ingresaban legalmente con visas temporales y luego permanecían de manera irregular en territorio norteamericano.

Sin embargo, la medida despertó fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, especialistas en migración y referentes del sector turístico.

Las críticas al clima migratorio en pleno Mundial

El endurecimiento de los controles generó preocupación incluso dentro de la propia industria hotelera estadounidense. Un informe reciente de la American Hotel & Lodging Association advirtió que las restricciones migratorias y las demoras en el otorgamiento de visas comenzaron a afectar las reservas internacionales previstas para el Mundial.

Pelota mundial futbol FIFA El Mundial llevó a flexibilizar las migraciones en EEUU. Pexels

La entidad sostuvo que muchos turistas temen largos tiempos de espera consular, costos crecientes y falta de claridad sobre los criterios de aprobación migratoria.

A eso se sumaron otras medidas impulsadas por el gobierno republicano, como el monitoreo obligatorio de historiales en redes sociales para ciertos viajeros y el despliegue de agentes migratorios en aeropuertos.

Además, países como Irán y Haití continuaron bajo prohibiciones de ingreso, aunque los futbolistas y delegaciones oficiales quedaron exceptuados por razones deportivas.

En paralelo, ciudadanos de Costa de Marfil y Senegal afrontaron restricciones parciales derivadas de la ampliación de las prohibiciones migratorias impulsadas por la Casa Blanca.

El temor a un impacto político y económico

La discusión sobre las visas y las fianzas se transformó en un tema sensible para la organización del Mundial. La FIFA presionó durante meses para evitar que las políticas migratorias afectaran la asistencia internacional y deterioraran la imagen global del torneo.

Según trascendió, la exención fue debatida en distintas reuniones realizadas tanto en la Casa Blanca como en dependencias federales de Washington.

Funcionarios estadounidenses señalaron que inicialmente se estimaba que alrededor de 250 aficionados podían verse alcanzados por el sistema de fianzas, aunque el número variaba constantemente a medida que avanzaba la venta de entradas.

La preocupación central no solo pasaba por la cantidad de afectados, sino también por el impacto simbólico que podía generar imponer depósitos millonarios en un evento históricamente asociado a la integración cultural y al turismo masivo.

El Mundial 2026 está atravesado por la tensión política

El Mundial 2026 será el primero de la historia con 48 selecciones, lo que incrementará notablemente la circulación de turistas y visitantes internacionales.

En ese contexto, el endurecimiento migratorio estadounidense chocó desde el comienzo con el espíritu global y unificador que suele rodear a la Copa del Mundo.

Organizaciones como Amnistía Internacional y decenas de grupos civiles estadounidenses incluso difundieron un “aviso de viaje” para advertir sobre el clima político y migratorio vigente en Estados Unidos.

Mientras tanto, la administración de Trump buscó mantener el equilibrio entre su discurso de control fronterizo y la necesidad de garantizar un Mundial exitoso desde lo económico, turístico y diplomático.

La eliminación de las fianzas para los hinchas representó, al menos por ahora, una señal de distensión en medio de ese delicado equilibrio.