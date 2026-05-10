Irán respondió a la propuesta de EEUU con una dura amenaza militar: "Nuestra moderación ha terminado"

Teherán confirmó que envió una respuesta a Washington para frenar la guerra, pero advirtió que responderá a cualquier ataque en la región.

Un nuevo intercambio de amenazas entre Irán y Estados Unidos volvió a poner al estrecho de Ormuz en el centro de la tensión mundial.

Irán envió este domingo su respuesta a la propuesta presentada por Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra en Medio Oriente y, al mismo tiempo, endureció su discurso militar al advertir que “la moderación ha terminado” . La tensión escaló además tras nuevos ataques con drones en el Golfo y amenazas cruzadas por el control del estrecho de Ormuz.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La agencia oficial IRNA informó que la República Islámica entregó su respuesta a través de mediadores pakistaníes , aunque no dio detalles sobre el contenido del documento enviado a Washington. Según el medio estatal, el mensaje iraní estuvo centrado en “poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima” en el Golfo y en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había asegurado previamente que esperaba recibir la contestación iraní el viernes mediante la mediación de Pakistán . Sin embargo, el sábado el canciller iraní, Abás Araqchi, puso en duda la voluntad real de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo.

Teherán respondió a la propuesta enviada por Washington mientras crecen los ataques y la presión militar en la región.

En paralelo, funcionarios estadounidenses calificaron como “inaceptable” la decisión iraní de crear un sistema de peajes para los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio energético mundial.

La advertencia iraní: “Nuestra moderación ha terminado”

Mientras se conocía la respuesta diplomática, las autoridades iraníes elevaron el tono de las amenazas militares. El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió que Irán responderá de manera directa ante cualquier ataque contra sus embarcaciones.

“Nuestra moderación ha terminado a partir de hoy. Cualquier ataque contra nuestras embarcaciones desencadenará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los buques y bases estadounidenses”, escribió el funcionario en la red social X.

iran eeuu Irán endureció su discurso militar luego de responder la propuesta estadounidense para intentar frenar la guerra.

Las declaraciones llegaron después de una jornada marcada por ataques con drones en distintas zonas del Golfo. Uno de ellos impactó contra un carguero que se dirigía hacia Catar.

Nuevas órdenes militares y presión sobre el estrecho de Ormuz

En medio del agravamiento del conflicto, el jefe militar iraní Ali Abdollahi se reunió con el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei. La televisión estatal iraní indicó que durante el encuentro recibió “nuevas directrices e instrucciones para la continuación de las operaciones”.

Al mismo tiempo, los Guardianes de la Revolución reiteraron que atacarán intereses estadounidenses en Oriente Medio si continúan las acciones contra petroleros iraníes. La amenaza surgió luego de que un caza estadounidense disparara el viernes contra dos barcos iraníes y los dejara inutilizados.

“Cualquier ataque contra petroleros y buques comerciales iraníes dará lugar a un fuerte ataque contra uno de los centros estadounidenses en la región y contra barcos enemigos”, advirtieron desde la fuerza militar.

MOJTABA JAMENEÍ El régimen iraní confirmó nuevas órdenes militares en medio de la escalada en el Golfo Pérsico.

Irán mantiene además el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de petróleo, gas y fertilizantes. Estados Unidos respondió reforzando la presencia de su Marina en la zona y desviando o inutilizando embarcaciones vinculadas a puertos iraníes.

Una guerra que profundiza la crisis regional y económica

La guerra en Oriente Medio comenzó tras los ataques lanzados el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán. Desde entonces, Teherán respondió con operaciones en distintos países de la región y con el bloqueo estratégico del estrecho de Ormuz.

El conflicto ya provocó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y mantiene en alerta a los mercados internacionales por el impacto en los precios de la energía y el riesgo de una escalada regional aún mayor.