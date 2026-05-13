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13 de mayo 2026 - 08:06

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 13 de mayo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial mayorista bajó por segunda rueda consecutiva, a la par de los financierios, mientras el blue subió. En el mercado local, el S&P Merval cayó 1,4%, mientras que en Wall Street, los ADRs recortaron hasta 4,4% y los bonos cedieron generalizadamente. En ese contexto, el riesgo país subió fuerte y superó los 510 puntos básicos.

Este miércoles, INDEC da a conocer la capacidad instalada de la industria (UCII) de marzo y el Tesoro lleva a cabo la primera licitación de mayo. También presenta balance Grupo Financiero Galicia y continúa la expectativa por la visita de Trump a China.

Live Blog Post

Créditos hipotecarios: récord histórico en la relación UVA/dólar abre el debate sobre si conviene sacar hoy un préstamo

Por Santiago Reina

La aceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria generaron un encarecimiento en dólares de la UVA, que es la unidad de cuenta del endeudamiento contraído por quienes sacan un crédito a la vivienda.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 13 de mayo

El dólar oficial minorista cotiza a $1.355 para la compra y a $1.405 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.408,67 para la venta.

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