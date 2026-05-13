Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 13 de mayo

El dólar oficial mayorista bajó por segunda rueda consecutiva, a la par de los financierios, mientras el blue subió. En el mercado local, el S&P Merval cayó 1,4%, mientras que en Wall Street, los ADRs recortaron hasta 4,4% y los bonos cedieron generalizadamente. En ese contexto, el riesgo país subió fuerte y superó los 510 puntos básicos.
Créditos hipotecarios: récord histórico en la relación UVA/dólar abre el debate sobre si conviene sacar hoy un préstamo
Por Santiago Reina
La aceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria generaron un encarecimiento en dólares de la UVA, que es la unidad de cuenta del endeudamiento contraído por quienes sacan un crédito a la vivienda.