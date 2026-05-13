Paro bancario: a qué hora comienza y qué operaciones podrían verse afectadas este miércoles 13 de mayo + Seguir en









La Asociación Bancaria convocó a un cese de actividades en rechazo al cierre de tesorerías regionales y a despidos en el sector.

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La Asociación Bancaria llevará adelante este miércoles 13 de mayo un paro que afectará la atención en varias sucursales. La medida de fuerza que afectará la atención en distintas entidades financieras públicas del país. El motivo de la acción es por la medida que tomó el BCRA, que dispuso el cierre de 12 de las 21 tesorerías que posee en el país. La decisión, según advirtieron, pone en riesgo al menos varios puestos de trabajo y afecta la actividad financiera en economías regionales.

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La organización sindical recordó que el pasado 27 de abril ya había realizado una medida de fuerza en los tesoros regionales. También señaló que hubo instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, aunque denunció que las autoridades mantuvieron una postura “sin voluntad de diálogo ni de revisión”.

Paro bancario este miércoles 13 de mayo: a qué hora comienza Desde el gremio que encabeza Sergio Palazzo explicaron que la medida responde al rechazo por el cierre de tesorerías regionales en el Banco Central y por los despidos y cierres de sucursales denunciados en el Banco Hipotecario. Según señalaron, estas decisiones podrían afectar puestos de trabajo y profundizar el ajuste en el sistema financiero.

El paro comenzará al mediodía y se extenderá durante las últimas tres horas de actividad bancaria. La reducción de la atención presencial podría generar demoras en distintas operaciones realizadas por ventanilla, como acreditaciones, depósitos y cobro de cheques, además de trámites empresariales y gestiones administrativas.

bancos cajero automático Cajeros automáticos, una alternativa para sacar efectivo y realizar operaciones. Depositphotos

Qué entidades afectará el paro bancario La protesta impactará principalmente en el Banco Central de la República Argentina y en las sucursales del Banco Hipotecario, que trabajarán con horario reducido durante toda la jornada. En el caso del BCRA, la atención al público será únicamente entre las 10 y las 12. De todos modos, las entidades aclararon que los servicios digitales funcionarán con normalidad durante toda la jornada. Continuarán habilitadas las transferencias, el home banking, los pagos electrónicos y las billeteras virtuales.