Los bonos en dólares abren en rojo en Wall Street y el riesgo país se mantiene encima de los 500 puntos + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos retroceden en medio de una mayor aversión global al riesgo por la escalada geopolítica en Medio Oriente y la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz.

Los bonos abren en rojo en Wall Street.

Los bonos soberanos argentinos abren a la baja este miércoles, en una jornada marcada por el recrudecimiento de la tensión global entre Irán y EEUU en torno a la situación en el estrecho de Ormuz. En tanto, el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos.

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A nivel global, los compradores de oportunidad impulsaron al alza las acciones tecnológicas, con operadores apostando a que el rally de los fabricantes de chips aún tiene margen para continuar. El petróleo fluctúa después de una racha de tres alzas diarias, mientras el estrecho de Ormuz seguía cerrado.

A nivel local, el martes se realizó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente. El documento final, leído por estudiantes, exigió que el Gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario, votada y ratificada en el Congreso y validada en dos instancias por la Justicia, mientras se espera la intervención final de la Corte Suprema.

El Tesoro comunicó el lunes por la tarde las condiciones para la licitación de deuda en pesos pautada para este 13 de mayo. El menú ofrecido vuelve a comprender un único papel tasa fija (S30S6), aunque se ofrecen esta vez dos Boncer (TZXY7 y TZXS7), dos duales CER/TAMAR (nuevo TXMJ8 y el TXMJ9) y el dólar linked D30S6. Los pagos en esta ocasión ascienden a $9,4 billones (se pagaron otros $1,8 billones en la semana).

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