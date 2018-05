La dura crítica de un gurú de los mercados hacia el bitcoin: "Es veneno para ratas"

El inversor Warren Buffett dijo que los compradores de bitcoins -a los que calificó como "veneno para ratas"- prosperan sobre la esperanza de que hallarán otras personas que pagarán más por éstos.



Tras comparar la demanda de bitcoins con la fiebre por los tulipanes que vivió Holanda en el siglo XVII, Buffett, presidente y presidente ejecutivo del conglomerado Berkshire Hathaway Inc, dijo que la mística detrás de la criptomoneda provocaba un aumento de su precio.



"Crea un alza del precio, crea más compradores (...) Si no lo entiendes, te emocionas mucho más", dijo Buffett en la cadena de televisión CNBC. "A la gente le gusta especular, les gusta apostar".



Charlie Munger, veterano socio de Buffett y vicepresidente de Berkshire, describió el bitcoin como "oro artificial sin valor" y lo equiparó a la definición que dio Oscar Wilde sobre la caza del zorro, calificándolo como "lo indecible en la búsqueda de lo incomible".



Buffett dijo que a los inversores les iría mucho mejor si apuestan por las acciones estadounidenses, que también son una opción mejor que los bonos soberanos a 10 o 30 años. En su opinión, los precios de las acciones están altos, pero no en una burbuja.



Según afirmó, preferiría que la pila de efectivo y equivalentes de Berkshire fuera de 30.000 millones de dólares, en lugar de los 108.600 millones de dólares que tenía a fines de marzo, pero no han surgido buenos acuerdos.



Buffett reveló la semana pasada que compró unos 75 millones de acciones adicionales de Apple Inc en el primer trimestre, sumándose a los cerca de 165,3 millones que ya posee. En la actualidad, Berkshire es propietario del 5 por ciento del fabricante del iPhone, por detrás solo de Vanguard Group y BlackRock Inc.



En lo referente al futuro de Berkshire sin Buffett y Munger, Buffett dijo que la promoción de Greg Abel y Ajit Jain a la vicepresidencia fue "extremadamente buena" para la firma.