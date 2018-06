Pablo Moyano vaticinó que el paro de la CGT "será total"

El dirigente del sindicato de los camioneros Pablo Moyano pronosticó que el paro nacional del lunes que realizará la CGT "será total", porque aseguró que "la totalidad de los gremios del transporte y de servicio han adherido".



"Va a ser un paro total", vaticinó Moyano en declaraciones a Radio Cooperativa. Asimismo, instó a los dirigentes gremiales a que "se pongan el mameluco y salgan a la calle".



Respecto al acuerdo que firmó Camioneros con los empresarios del transporte, Moyano ratificó que el aumento es de 25% y que se pagará tal como fue firmado. Así, salió al cruce de la versión que indicaba que el Gobierno no homologaría ese pacto.



Moyano salió a hablar luego de que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que el paro general por 24 horas convocado por la CGT para el lunes próximo "no sirve para nada porque no arregla los problemas de los argentinos".



Triaca aseguró que el Gobierno nacional está dispuesto al diálogo con la central sindical "el mismo día, al día siguiente, mañana mismo" para acordar "cómo resolvemos los problemas".



De todos modos, cuestionó a la CGT, al señalar que "cada uno toca una sinfonía distinta".



En declaraciones al canal TN, se quejó de que mientras "hay una dirigencia que está dispuesta a acompañar", otros dirigentes sindicales "miran el espejo retrovisor, defienden el estatus quo o situaciones personales".



"Entendemos que tiene que haber una dirigencia más madura, que esté dispuesta a dar el debate, por ejemplo como hacemos para formar mejor a nuestros trabajadores: hay un desafío ante los cambios tecnológicos que no está siendo abordado por muchos sectores sindicales que tienen que entender que si no les brindamos herramientas de capacitación van a encontrarse con situaciones de dificultad en el empleo", agregó Triaca.



Para el ministro, la mayoría de los planteos por los cuales va al paro la central sindical "estaban encarados en una mesa de negociación".



Y ratificó la voluntad del Gobierno de seguir trabajando "sobre cada uno de los problemas de los argentinos; lo hemos hecho en mesas de diálogo sectorial; hemos avanzado en distintos sectores desde la energía renovable, la producción agropecuaria, agrícola, la industria, hemos avanzado en cada uno de esos sectores, encontrando soluciones".



Con respecto de la paritaria del gremio de los Camioneros, que encabeza Hugo Moyano, que acordó un 25% de aumento, Triaca consideró que "es una paritaria que requiere aclaratoria porque en la presentación que han hecho del Acta que han firmado en conjunto entre el sector empresario y el trabajador, no lo ha firmado el Ministerio de Trabajo".



"Tenían una audiencia en Trabajo y decidieron no concurrir; firmaron una paritaria que tiene tres escalones: para el mes de julio del 8%, para el mes de noviembre del 7,6% y para el mes de marzo del 7,6% sin bonos ni ninguna otra cuestión", dijo.



El acta, agregó Triaca, "requiere de ciertos procesos para dar legalidad a la presentación hecha".



Sobre el resto de los gremios, subrayó: "No vemos un escenario de dificultades y tensiones ni tampoco nadie que ha ganado y perdido, sino que lo que tenemos en claro es que lo que pasó hasta el mes de mayo es muy distinto a lo que está pasando en junio".