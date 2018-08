Una joven denunció que fue violada por un conductor de Uber

Una joven de 24 años denunció que fue violada en la madrugada de este miércoles por un chofer de Uber arriba del auto que es utilizado para transportar pasajeros.



Según confirmaron fuentes policiales, el hecho fue denunciado este miércoles en la comisaría 12 C de la Policía de la Ciudad, tras un llamado al 911 efectuado desde el Hospital Pirovano donde fue atendida la chica.



La víctima contó que se subió a un Uber en el barrio porteño de Palermo alrededor de las 4:45 y que al llegar a su domicilio en el barrio de Villa Urquiza, el chofer le quiso cobrar 2.500 pesos, pero como ella no tenía esa cantidad de dinero, le pidió a su madre que se encontraba en la casa, y le entregó al hombre 650 pesos.



En ese momento, y según la denuncia, el chofer del Chevrolet Corsa le dijo que tenía que completar el pago y como la chica no tenía, el hombre habría abusado sexualmente de ella en el interior del vehículo.



La víctima fue llevada al Hospital Pirovano, donde los médicos al escuchar el relato y constatar las heridas tras llevar a cabo el protocolo habitual en estos hechos llamaron al 911.



Personal de la seccional 12 C arribó al centro asistencial y le tomó los datos a la joven, por lo que inició la búsqueda del hombre que ya había sido identificado. La fiscalía a cargo de la causa ordenó realizar actuaciones por el delito de violación, y además pidió realizar los protocolos de rigor en esto casos.



Interviene en la causa el Juzgado Criminal y Correccional N° 48, a cargo de la jueza María Fontbona de Pombo. En tanto, tras darse a conocer el hecho, la empresa Uber emitió un comunicado en el que confirmó que el chofer fue dado de baja de la plataforma.



"Uber no tolera ningún acto que atente contra la seguridad de las personas. Apenas fue recibido el reporte de abuso sexual por parte de una usuaria, el conductor involucrado fue identificado y dado de baja de la plataforma. Uber condena toda forma de comportamiento abusivo y cree firmemente en la importancia de combatir, prevenir y reportar los casos de abuso y violencia", se indicó en el comunicado.



Y se agregó: "El equipo de soporte que atendió este caso, también brindó a la usuaria información de contacto para un canal exclusivo para las fuerzas de seguridad y la justicia a través del cual Uber colabora en la investigación de incidentes y posibles delitos. Uber siempre coopera con las autoridades durante el curso de investigaciones y procedimientos judiciales".



Según se señaló en Uber trabajan más de mil agentes en la región dedicados a dar apoyo a los socios conductores y usuarios que denuncian un incidente las 24 horas, los sietes días de la semana.