Uberti pidió la prescripción de la causa por la valija de Antonini Wilson

El extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti pidió la prescripción de la causa por la valija de u$s 800.000 que intentó ingresar a la Argentina el venezolano Guido Antonini Wilson en agosto de 2007, hecho por el cual el exfuncionario es investigado.



Fuentes judiciales informaron a NA que el abogado Alejandro Higa lo solicitó ante el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, y en la causa que Uberti tiene falta de mérito por el delito de contrabando agravado.





Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI).





El abogado recordó que la causa ya superó los diez años, plazo de la prescripción en función del delito investigado en el caso y que Ubeti renunció en agosto de 2007 a la función pública.



Además, en su planteo Uberti criticó a la fiscal que investigó durante años el caso, María Luz Rivas Diez, porque ella no imputó a funcionarios que ahora sí fueron citados por el juez Yadarola, en referencia al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray.







Antonini Wilson.





Días atrás, el fiscal en lo penal económico Gabriel Pérez Barbera pidió rechazar el pedido de prescripción hecho por Diego Uzcátegui Matheus, ex vicepresidente de PDVSA, quien también es investigado.



El fiscal lo hizo ante la Cámara en lo Penal Económico, donde el acusado había presentado el planteo por el paso del tiempo.



La semana pasada, el juez Yadarola citó a indagatoria por esta causa al ex ministro De Vido, a su ex secretario privado José María Olazagasti, al ex titular de la AFIP Echegaray y al actual titular de ENARSA Exequiel Espinoza.