Rattazzi: "El dólar todavía no está equilibrado"

En el marco del 54° Coloquio de IDEA, ámbito.com dialogó con el titular de Fiat en Argentina, Cristiano Rattazzi, sobre nivel de tasas, el valor del dólar, el acuerdo con el FMI y el presente del sector automotriz.



Periodista: La encuesta de IDEA habla de un mal 2018 y una mejora para el año próximo, ¿cuál es su visión?



Cristiano Rattazzi: Ojalá se dé esa mejora el próximo semestre. Este año ya está jugado seguramente a lo malo. Para eso necesitamos que baje la tasa de interés y que el dólar encuentre el equilibrio de alguna manera más lógica que con estas tasas de interés.



P.: ¿No ve equilibrado todavía el tipo de cambio?



C.R.: Si tenés una tasa superior al 70% y querés tener un dólar a cierto nivel, entonces no está equilibrado. Es un equilibrio estático, pero dinámicamente tiene que estar equilibrado con una tasa de interés un poco más alta que la inflación, de 40% o 45%.



P.: ¿Cuál es la situación en el sector automotriz?



C.R.: El mercado este año va a ser 800.000 unidades vendidas, que es una baja con relación a los 960.000 del año pasado. El 2018 empezó fuerte y después bajó fuerte, hoy con esta tasa el impacto fue fuerte. El año que viene puede ser de 700.000 autos, que no es un mercado tan malo, es un mercado interesante.



P.: ¿El nuevo acuerdo con el FMI la va a dar mayor estabilidad a la economía?



C.R.: Seguramente. El FMI es el mejor auditor que puede tener un país. Pero el esfuerzo tenemos que hacerlo nosotros. Y obviamente sin el FMI no llegábamos a hacerlo. Entonces bien venido sea que venga el FMI a auditar todo. Pero no es sólo el FMI, somos nosotros que tenemos que decidir y hacer para tener estabilidad, que para nosotros tiene un valor enorme hacer un país normal y serio.



P.: Durante el Coloquio se habló mucho del rol de los empresarios y de la causa de los "cuadernos", ¿qué piensa sobre ambas cuestiones?



C.R.: Tienen que pagar los que tienen que pagar. Punto. Nada más. Obviamente, hay cosas que no fueron correctas en la causa de los cuadernos. Pero no me meto en terreno de otros.