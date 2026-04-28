El dólar mayorista superó los $1.400, pero la city cree que podría continuar la calma: ¿qué pasa con el carry trade?

La divisa avanzó con fuerza en el cierre de abril y acumuló un rebote de 4,4% en siete ruedas. Operadores atribuyen la suba a factores estacionales, mayor demanda privada y compras del BCRA, aunque descartan por ahora un escenario de tensión cambiaria.

Los inversores continúan analizando la dinámica del dólar para decidir por el carry trade.

El dólar oficial volvió a subir con fuerza y superó la barrera de los $1.400 en el segmento mayorista, aunque el mercado interpreta el movimiento como un reacomodamiento dentro de un escenario todavía dominado por la calma cambiaria.

En la rueda del lunes, el tipo de cambio mayorista avanzó $17,50 (+1,3%) y cerró en $1.417 para la venta, en lo que significó su mayor suba diaria desde comienzos de marzo. De esta manera, la cotización acumuló un rebote del 4,4% en apenas siete jornadas, luego de haber tocado un piso de $1.358 a mediados de abril.

Pese al repunte reciente , el dólar continúa lejos del techo del esquema de bandas cambiarias fijado por el BCRA, actualmente ubicado en $1.691,90. La distancia entre ambos valores ronda todavía el 19,5%.

En el segmento minorista, la suba también se trasladó a las pizarras. En el Banco Nación, el dólar cerró en $1.440 para la venta, mientras que el promedio informado por el BCRA entre entidades financieras se ubicó en $1.440,61. Como consecuencia, el dólar tarjeta escaló a $1.872.

Entre las cotizaciones paralelas, el dólar MEP operó en $1.455,32, el contado con liquidación (CCL) en $1.517,05 y el blue cerró en $1.425 para la venta.

dollars El dólar corrigió al cierre del mes Pixabay

Por qué subió el dólar

En la city sostienen que el rebote responde a una combinación de factores coyunturales y estacionales, más que a un cambio de tendencia. El operador Gustavo Quintana señaló que en las jornadas previas al cierre de mes suele observarse una mayor demanda de divisas por cobertura y cierre de posiciones. A eso se sumó el movimiento de empresas que habían postergado pagos en moneda extranjera esperando nuevas bajas del dólar y que ahora aceleraron cancelaciones al detectar un cambio de tendencia.

Otro factor relevante fue la menor oferta temporal de divisas del agro. Las demoras climáticas en la cosecha gruesa ralentizaron parcialmente el ingreso de dólares del sector exportador, reduciendo la oferta en el mercado oficial. Además, el propio Banco Central continuó comprando reservas, lo que también agrega demanda sobre el mercado cambiario.

El BCRA sigue sumando reservas

Según datos privados, las compras oficiales ya superan los u$s6.815 millones en lo que va de 2026. Esa dinámica explica parte de la firmeza reciente del dólar, aunque al mismo tiempo fortalece la posición de reservas del organismo. La estrategia oficial sigue centrada en aprovechar la mayor oferta estacional de divisas para recomponer activos externos sin alterar la estabilidad financiera.

Qué pasó con el carry trade

Otro elemento que mencionan los analistas es la baja de tasas en pesos registrada desde marzo y abril. La menor rentabilidad de instrumentos en moneda local incentivó a algunos inversores a desarmar posiciones de carry trade —estrategia que consiste en vender dólares para colocarse en pesos— y volver transitoriamente a cobertura cambiaria.

Sin embargo, en el mercado no creen que se trate del final de esa estrategia. Por el contrario, estiman que podría reaparecer si el dólar encuentra una zona de equilibrio más alta.

El analista Gustavo Ber sostuvo que podrían renovarse apuestas tácticas en pesos “según las condiciones financieras”, mientras que otros operadores ubican ese posible punto de retorno cerca de los $1.450 en el mayorista.

Para Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, la suba reciente es incluso saludable luego de las fuertes bajas previas por debajo de $1.400. Según explicó, un tipo de cambio algo más alto ayuda a sostener incentivos para que el sector agroexportador continúe liquidando divisas.

En la misma línea, desde Sailing Inversiones señalaron que el dólar había quedado demasiado retrasado frente a la inflación de los últimos meses y que la suba puede interpretarse como una corrección hacia niveles más consistentes.

Con este escenario, el mercado cree que la calma cambiaria podría extenderse al menos durante las próximas semanas, apoyada en la liquidación de la cosecha, las compras de reservas del BCRA y una demanda privada todavía contenida. El foco seguirá puesto en si el dólar logra estabilizarse tras el rebote o si busca un nuevo escalón de equilibrio durante mayo.