Marcha y paros del 30 de abril 2026: qué servicios funcionan y cuáles se verán afectados

Cómo afectará la marcha y el paro de algunos gremios a los servicios.

La jornada del miércoles 30 de abril llega con un escenario cargado de tensión sindical y muchas preguntas entre trabajadores, estudiantes y usuarios de servicios públicos. La convocatoria impulsada por la CGT en la previa del 1° de Mayo volvió a poner en agenda la discusión sobre el impacto de las medidas económicas del Gobierno.

Aunque durante varios días circuló la idea de un paro general total, desde la central obrera aclararon que se trata principalmente de una movilización nacional con fuerte respaldo gremial , aunque algunos sindicatos podrían adherir con cese de actividades según cada sector y provincia.

La convocatoria principal fue realizada por la Confederación General del Trabajo (CGT) , que confirmó una movilización para el 30 de abril como previa al Día Internacional del Trabajador. El reclamo también suma el acompañamiento de distintos gremios y sectores sindicales, además de agrupaciones vinculadas a las CTA y sindicatos estatales en algunos distritos.

Según expresaron dirigentes como Cristian Jerónimo, uno de los ejes centrales es el rechazo a la reactivación de la reforma laboral y el malestar frente a la pérdida del poder adquisitivo. La CGT remarcó que, por ahora, no hay paro general nacional confirmado , aunque no descartó avanzar con medidas más duras si no hay respuestas oficiales.

Motivos del paro y la movilización del 30 de abril

El malestar sindical se apoya en varios frentes. Uno de los principales es el fallo judicial que dejó nuevamente vigentes artículos vinculados a la reforma laboral impulsada por el oficialismo, algo que generó fuerte rechazo dentro de la central obrera. A eso se suma la discusión por salarios, inflación, caída del consumo y pérdida de empleo formal. Desde los gremios sostienen que el panorama laboral está golpeado y que muchas actividades vienen arrastrando meses complicados.

Paro Universidades UBA

También habrá críticas a cambios en áreas como el sistema aduanero y reclamos por mayor diálogo institucional. En paralelo, algunos sectores adelantaron que durante la movilización habrá un homenaje al Papa Francisco.

Transporte: qué funcionará y qué no el 30 de abril

El punto más sensible, como siempre, es el transporte. Hasta el momento, no todos los gremios del sector confirmaron una paralización total, por lo que puede haber un esquema mixto.

En colectivos, la situación dependerá de cada línea y de la adhesión sindical local. Algunas empresas podrían mantener servicios normales y otras reducir frecuencias, en especial las del AMBA. En trenes también podría haber alteraciones, dado que La Fraternidad confirmó el cese de actividades, no así el resto de los gremios ferroviarios.

En vuelos no se espera que haya paro, pero varias aerolíneas suelen activar planes preventivos ante posibles medidas gremiales en aeropuertos, por lo que se recomienda revisar el estado del pasaje antes de viajar.

Educación: clases el 30 de abril 2026

En el área educativa, no se espera que haya paro en escuelas iniciales, primaria y secundaria. Aunque, se espera que algunos gremios docentes puedan sumarse a la marcha.

En el caso de las universidades nacionales se podrían registrar medidas particulares, debido a las protestas de docentes por la falta de aumentos y financiación por parte del Gobierno.

Otros servicios afectados

Los que si confirmaron un cese de actividades para la jornada son los empleados de recolección de residuos, atención en organismos públicos, correo, logística y algunas dependencias estatales. Sectores como camioneros, empleados administrativos y trabajadores municipales suelen tener distintos niveles de adhesión, algo que modifica bastante el panorama según cada ciudad.

En supermercados y comercios privados, la actividad será normal.