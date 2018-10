Gobierno autorizó último aumento del año para las prepagas (empresarios piden más)

(Enviado especial).- El director comercial de Galeno Juan Funes destacó la última autorización del año del Gobierno nacional para ajustar la cuota de las prepagas un 8,5%, pero alertó que ese porcentaje no es suficiente para cubrir los costos médicos inflacionarios.



Periodista: ¿Cómo evalúa el año 2018 en el sector de la medicina prepaga?



Juan Funes: Fue un año muy difícil, tenemos muchos componentes de insumos importados, no solo tenemos la inflación, sino que tenemos la 'inflación media', con las nuevas tecnologías, pero siempre somos un grupo que va para adelante, que no mira el corto plazo, sino el largo plazo, y seguimos invirtieron en la medida de lo que podemos para dar más servicios y beneficios, solidificando la red propia y mejorando el canal de prestaciones.



P.: ¿Qué le pedirían hoy al Gobierno nacional para mejorar las perspectivas del sector?



J.F.: Tener una regulación que nos permita flotar más libremente. Nosotros somos un complemento, existimos por la ineficiencia del Estado. Por más que el Estado de la mejor salud del mundo, nosotros igual seguiríamos existiendo para un nicho muy chiquito. Regular la prestación desde el precio de la cuota, y no de toda la cadena que conforma el costo médico, es muy complejo, hay una inequidad. Por un lado, todos lo que son los formadores del costo están regulados o 'mal regulados', y nosotros que tenemos que brindar la prestación, tenemos una cuota ilimitada de prestaciones.



P.: ¿Cuál es la situación con la litigiosidad contra las empresas de salud?



J. F.: Hoy, cualquier prestación que sale nueva, a la luz, y no tiene comprobada una efectividad, sino la brindamos te hacen un amparo. La judicialzición de los temas médicos está a luz, cualquiera que no quiera redireccionar un tratamiento a un lugar determinado hace un amparo y tenemos que acatar órdenes.



P.: ¿Se vienen nuevos aumentos en las cuotas?



J.F.: El pedido está hecho, hay un desvío que pude rondar en el orden del 20%, que es constante. Teóricamente a partir de diciembre hay un nuevo aumento del 8,5%.



P.: ¿Lo consideran suficiente?



J. F.: No, no llega a cubrir. Nos permite estar mejor parados para el año que viene, pero aun así, no alcanza. La inflación médica, más la inflación (oficial) y el deslizamiento cambiario, que fue un impacto del 100% en los componentes importados de alto costo, como prótesis o descartables. Es difícil sostener una prestación de primer nivel y del primer mundo con una cuota tan regulada.