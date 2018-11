Fintech crecen 66% en la región y Argentina se consolida en el cuarto puesto

La revolución mundial de las Fintech impacta de lleno en América Latina. En apenas un año, la cantidad de emprendimientos vinculados a las plataformas que ofrecen servicios financieros creció 66% y se consolida como un sector deseado acaparando el 25% de las inversiones en tecnología de la información. Los datos se desprenden de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual destaca a la Argentina en el cuarto puesto en la región, con un crecimiento del 61% en 2018.



La transformación producto de la era digital no es una novedad. El desarrollo tecnológico movió las bases de los sectores productivos y obligó a las empresas a reorganizarse, modernizarse y adaptarse a los cambios que las nuevas herramientas producen en la sociedad.



Asimismo, la carrera tecnológica en la cual se encuentran la mayor parte de los sectores de la economía no da tregua. Los avances en materia digital junto con la expansión de internet derivaron en un entorno cada vez más competitivo y con ello surgieron nuevas necesidades y demandas que obligaron a los emprendedores a agiornarse. El caso del mundo financiero no fue la excepción.



En ese contexto, las Fintech surgieron como alternativa pero hoy en día se consolidan como una herramienta confiable para los usuarios, en parte por el recelo aún presente sobre los bancos luego de la crisis de 2008. En ese sentido, el informe "Fintech América Latina 2018: crecimiento y consolidación" realizado por el BID resalta que en los últimos 12 meses fueron creadas 463 nuevas plataformas tecnológicas de servicios financieros en la región. Se trata de un incremento del 66% con respecto al último dato de 2017, con un salto de 703 a 1.166 emprendimientos.



• Fintech por país



Otro de los datos destacados tiene que ver con un incremento en la cantidad de países donde se encuentran presentes emprendimientos de este tipo, el cual creció de 15 a 18. Brasil, a la cabeza, continúa siendo el núcleo de la región con 380, mientras que México registra 273, Colombia 148, Argentina 116 y Chile 84.





"Si bien cinco países concentran un 86% de las empresas Fintech en la Región, se han identificado emprendimientos en cada uno de los países de América Latina y una creciente tendencia a la internacionalización, lo cual muestra las oportunidades que perciben los emprendedores, pero también la importancia de seguir fortaleciendo el diálogo y la armonización a nivel regional" dijo Juan Ketterer, jefe de la división de Conectividad, Mercado y Finanzas del BID.



En el caso de Argentina, se muestra un incremento del 61%. Si en 2017 se habían registrado 72 emprendimientos, actualmente hay 116, lo cual ubica al país en el décimo lugar de crecimiento por debajo de: Panamá con 500% (de 1 a 6 Fintech), Perú con 256% (16 a 57), República Dominicana con 200% (2 a 6), Venezuela con 175% (4 a 11), Ecuador con 162% de (13 a 34), Uruguay con 133% (12 a 28), Costa Rica con 80% (5 a 9), Colombia con 76% (84 a 148) y Brasil con 65% (230 a 380).





En cuanto al estado de desarrollo de los proyectos, se desataca que dos de cada tres están ya en etapas avanzadas y el 33% declaró haber expandido sus operaciones a nivel internacional. "La mayoría de emprendimientos Fintech que deciden internacionalizarse fuera de la región lo hacen en Estados Unidos, pues un 47% de ellos afirma operar en ese país. Los siguientes destinos se encuentran en Europa, donde opera ya un 35% de los emprendimientos Fintech latinoamericanos, y Asia, donde el 19% de los emprendimientos Fintech ya se han expandido", detalla el informe.



• Segmento por segmento



En primer lugar se remarca que ninguno de los rubros analizados registraron contracción en el último año, sino por el contrario mostraron aumentos que en algunos casos superan el 500%. Asimismo, más de la mitad - el 58% - de las "startup" registradas, pueden reagruparse en solo tres segmentos. El principal es "pagos y remesas", que abarca 285 emprendimientos y supone un 24% del total. Le sigue la categoría "préstamos" que alcanza los 208 y abarca el 18%, mientras que "gestión de finanzas empresariales" representa 15% con 181.



En ese aspecto, desde el BID destacan que la evolución en los dispositivos móviles explica en gran parte este viento a favor en el sector. El impacto positivo de la masividad de los teléfonos inteligentes tuvo como correlato el desarrollo de aplicaciones que generaron una mejora en el vínculo de los usuarios con las empresas. Las ventajas para el usuario son mayores a través de estas nuevas empresas en comparación con las que mantienen mecanismos tradicionales.



"La elevada presencia de soluciones de pagos móviles y remesas se debe en gran medida a la alta penetración de dispositivos móviles inteligentes en la región, que en 2017 ya alcanzó al 67% (GSMA, 2018) de la población, y a unos elevados índices de exclusión, pues se estima que el 45% de los adultos de la región todavía están excluidos de los servicios financieros formales al no contar con una cuenta", señalan.



En el caso de los préstamos, las ventajas de obtener financiamiento menos costosos y más eficientes mediante una Fintech representa un atractivo para los usuarios, en contraste con las limitaciones existentes para conseguir un crédito de forma tradicional. Por otro lado, la oferta de soluciones de gestión para las pymes, que representan el 90% de las empresas de la región, explica en parte el crecimiento notable de estas plataformas.





Por otro lado, remarcan que se registró un crecimiento sustancial en los segmentos de banca digital y de puntaje crediticio, identidad y fraude: el primero con un crecimiento de 160% (de 10 a 16 empresas) mientras que el segundo del 571% al pasar de 7 a 47. En el último caso, explican que se debe al auge de la ciberseguridad "pues una mayor presencia de dispositivos conectados a la red y una mayor cantidad de transacciones realizadas por estos medios supone también un mayor aumento de las oportunidades de ataque por parte de los ciberdelincuentes".



• Baja tasa de cese de actividades



A la hora de habar de emprendimientos, debe tenerse en cuenta también la tasa de mortalidad empresarial. Por fuera de las Fintech, apenas 1 de cada 10 logran sobrevivir luego de tres años de vida, en especial por la falta de financiamiento. En este caso, desde el BID señalan que de los 703 emprendimientos relevados en 2017, apenas el 12% (85) cesaron su actividad.



Pese a surgir en un contexto adverso para la región, se posicionan como un sector prominente donde las nuevas empresas tienen un buen margen de progreso y continuidad de cara al futuro.



Por último, un punto particular en toda empresa tiene que ver con las proyecciones a futuro. Entre los principales desafíos que enfrentan se destaca con el 56% la necesidad de escalar, seguido por lanzamiento de producto con el 14,6% y el acceso a financiamiento con el 13,6%.



La innovación producto de la evolución digital abre las puertas para el desarrollo de la industria Fintech. La tendencia creciente y expansiva, sumado al entorno competitivo del sector, representa un aliciente para los emprendedores que deciden apostar por las plataformas financieras. América Latina todavía corre desde atrás con respecto al gran parte del mundo, pero poco a poco comienza a posicionarse como un mercado atractivo que, a futuro, promete.



