Amazon Prime Video amplía el universo de Spider-Man en mayo de 2026

La plataforma va a estrenar este 27 de mayo Spider-Noir, una nueva serie basada en el universo del hombre araña, ambientada en los años 30 y con estética de thriller negro.

La serie va a etsar disponible tanto a color, como en blanco y negro. Los espectadores van a poder elegir qué versión ver.

El universo de Spider-Man sigue creciendo, pero esta vez lo hace con una propuesta muy distinta a lo que Marvel estuvo haciendo los últimos años. Prime Video va a estrenar el próximo 27 de mayo Spider-Noir , una serie protagonizada por Nicolas Cage que va a mezclar superhéroes, cine negro y thriller policial en una historia que va a estar ambientada en los años 30.

La producción está basada en el personaje de los cómics Spider-Man Noir y promete convertirse en una de las apuestas más particulares dentro del universo Marvel. A diferencia de otras adaptaciones llenas de colores y humor, esta serie va a tener una estética mucho más oscura, inspirada en las películas clásicas de detectives y en el cine noir.

Uno de los detalles que más llamó la atención es que Prime Video va a dejar disponible la seie para verla en dos formatos distintos: una versión completamente en blanco y negro y otra a color. La idea es seguir con la atmósfera retro y dar una experiencia diferente, pero lo bueno es que se puede elegir según la preferencia.

El proyecto genera mucha expectativa para los fans, porque marca el primer papel protagónico de Nicolas Cage en una serie de televisión. El actor ya había tenido relación con el personaje cuando prestó su voz para Spider-Man Noir en la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse.

De qué trata Spider-Noir

La historia se centra en Ben Reilly, interpretado por Nicolas Cage, un detective privado que vive en Nueva York, donde está plagado de crimen, corrupción y violencia. La serie muestra a un personaje cansado, golpeado por su pasado y obligado a volver a enfrentarse a una vida heroica que había intentado dejar atrás.

En este universo, Ben Reilly es el único vigilante de la ciudad y tiene que enfrentarse tanto a criminales peligrosos como a sus propios conflictos internos. La trama mezcla investigación policial, drama personal y acción, pero desde una mirada mucho más adulta y oscura que otras producciones relacionadas con Spider-Man.

Según adelantaron desde la producción, la serie no va a tener ninguna conexión directa con las películas actuales de Spider-Man ni con el universo cinematográfico principal de Marvel. Tampoco estará vinculada argumentalmente con las películas animadas del Spider-Verse. La propuesta apunta a ser una historia independiente, más cercana a un thriller policial que a una serie tradicional de superhéroes.

spider noir

La producción está a cargo de Sony Pictures Television y fue desarrollada para Prime Video y MGM+. Además, cuenta con Harry Bradbeer, el director de Fleabag, como responsable de los primeros episodios. Los creadores de la serie son Oren Uziel y Steve Lightfoot, quienes trabajaron en producciones como The Punisher y The Lost City. También participaron Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal.

La serie va a estar disponible en más de 240 países y territorios desde el día de su estreno y todos los capítulos van a poder verse desde el primer día, siguiendo el formato de temporada completa.

Tráiler de Spider-Noir a color

Embed - “Spider-Noir” – Teaser Trailer a Todo Color | Prime Video

Tráiler de Spider-Noir blanco y negro

Embed - “Spider-Noir” – Auténtico Teaser Trailer en Blanco y Negro | Prime Video

Elenco de Spider-Noir

El gran protagonista de la serie va a ser Nicolas Cage, quien va a interpretar a Ben Reilly. El actor ganador del Oscar vuelve al universo Spider-Man, aunque esta vez en formato live action y con un personaje mucho más dramático y oscuro.

Junto a él aparece Brendan Gleeson, reconocido por películas como The Banshees of Inisherin, quien interpretará al principal antagonista de la historia: un poderoso jefe criminal irlandés inspirado en Silvermane, uno de los villanos clásicos de los cómics.

spider noir 3

El elenco principal también incluye a: