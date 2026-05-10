El edificio más ornamentado de CABA: las 39 figuras de su fachada y cuánto cuesta vivir allí

La obra más célebre de Virginio Colombo revive el estilo Liberty milanés. Qué simbolizan sus esculturas, cómo se restauró y precios del mercado inmobiliario.

La Casa Calise, ubicada sobre Hipólito Yrigoyen al 2500, se convirtió en una de las máximas expresiones del Liberty milanés en Buenos Aires.

En Hipólito Yrigoyen 2562/78, en pleno barrio de Balvanera, se levanta una de las construcciones más impactantes del patrimonio porteño . La Casa Calise , inaugurada en 1911 y diseñada por el arquitecto italiano Virginio Colombo , se convirtió en una referencia obligada del Art Nouveau en Buenos Aires y en el edificio con mayor cantidad de esculturas en su fachada.

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Ningún otro edificio de Buenos Aires concentra semejante despliegue ornamental en su frente. La obra fue diseñada por Virginio Colombo, uno de los máximos exponentes del Liberty milanés en la Argentina. Nacido en Milán en 1885, llegó al país en 1906 y dejó una marca decisiva en la arquitectura porteña con edificios como la Casa de los Pavos Reales (sobre la Avenida Rivadavia al 3200) y la propia Casa Calise. En esta construcción también participaron el escultor Ercole Pasina y el constructor Pedro Ferloni , cuyos nombres todavía aparecen grabados sobre la fachada, algo muy poco habitual para la época.

Con 13 estatuas femeninas, 10 querubines, 12 cabezas femeninas en las ménsulas, vitrales y herrería artesanal, el inmueble resume el espíritu del Liberty milanés, la corriente italiana del Art Nouveau que Colombo ayudó a instalar en la ciudad a comienzos del siglo XX.

Área de ingreso al inmueble y la firma del arquitecto Colombo tallada en la fachada de la Casa Calise

El Liberty, o Liberty milanés, es la versión italiana del Art Nouveau. El nombre surgió por los almacenes londinenses “Liberty & Co.”, que comercializaban objetos decorativos de este movimiento artístico en Italia a fines del siglo XIX. El estilo se caracteriza por las líneas curvas, la ornamentación exuberante, las formas inspiradas en la naturaleza, la herrería artística, las figuras femeninas y la fuerte presencia de elementos florales y orgánicos. En Buenos Aires, Colombo fue uno de sus principales representantes.

Iván Malesani, miembro fundador de la Asociación Art Nouveau de Buenos Aires, explicó que “el Art Nouveau surge como el primer movimiento internacional de ruptura con los estilos academicistas e historicistas del siglo XIX. Buscó democratizar la belleza y socializar el arte”.

El especialista detalló que este movimiento “se inspira en las formas de la naturaleza y el arte japonés, caracterizándose por la línea curva, la asimetría, la exuberancia y la organicidad”.

Casa Calise Propiedades Las esculturas femeninas y los vitrales originales reflejan el despliegue ornamental del Liberty milanés, la vertiente italiana del Art Nouveau que Virginio Colombo plasmó en la Casa Calise Foto: @ivanbuenosairesoficial IG

Malesani aclaró que la Casa Calise representa el “Liberty milanés puro” por el origen y la formación de Colombo en Milán, aunque señaló que en la Argentina los arquitectos “tenían una mayor libertad creativa y mezclaban influencias”.

Un palacio de renta para las tres clases sociales

La Casa Calise nació como una casa de renta, una tipología habitual entre familias inmigrantes y empresarios de principios del siglo XX.

Alejandro Machado, quien en redes sociales hace Cronista de mi Ciudad, experto en patrimonio urbano e investigador de Colombo desde 2007, explicó que “la Casa Calise es una gran representante de la llamada casa de renta, que eran las casas que mayormente los inmigrantes y los argentinos acaudalados construían para obtener dinero en efectivo”.

Casa Calise Propiedades Una fachada única en Buenos Aires @cronistadetuciudad IG

El investigador remarcó que Colombo desarrolló una organización muy particular dentro de estos edificios. “Las tres clases sociales convivían en el mismo lote, pero no se tocaban. Las familias más pudientes alquilaban los departamentos al frente, mientras que las unidades más pequeñas quedaban hacia los cuerpos laterales y del fondo”, señaló Machado.

Las esculturas y los símbolos ocultos

La propiedad cuenta con seis cuerpos distribuidos alrededor de patios internos y accesos independientes. En total posee 52 unidades y varios locales comerciales en planta baja.

Machado agregó que “todo el lujo se volcaba hacia afuera. Era una manera de demostrar poder y prestigio a través de la fachada”.

Uno de los grandes atractivos del edificio aparece en su frente. Las esculturas femeninas, querubines, mascarones y detalles florales cubren prácticamente toda la fachada. “En la Casa Calise aparecen imágenes demoníacas que eran utilizadas para espantar malos espíritus”, explicó Machado.

Alejandro Machado (3) En el pasillo de acceso también hay esculturas Foto: @cronistadetuciudad IG

Malesani destacó que el edificio también posee detalles vinculados con la familia Calise, dedicada al negocio vitivinícola. “Se pueden observar ramos de uvas en distintos sectores de la fachada”, comentó.

Otro de los símbolos más reconocidos aparece en la herrería del acceso principal: dos nautilus entrelazados. Este molusco representaba para Colombo la perfección y el número áureo.

Scopel 3 Querubines, ménsulas y figuras femeninas forman parte de la ornamentación diseñada por Virginio Colombo junto al escultor Ercole Pasina para la emblemática obra de Balvanera

La fachada también conserva una escena central que recuerda a una crucifixión, aunque su significado exacto nunca fue confirmado oficialmente.

Del deterioro a la recuperación

Con el paso de las décadas, tanto Balvanera como la propia Casa Calise atravesaron un fuerte deterioro. Muchas familias de mayores ingresos dejaron la zona y varias unidades quedaron subdivididas o fueron ocupadas. “La poca conservación y las distintas crisis económicas afectaron muchísimo al edificio”, explicó Malesani.

La recuperación llegó recién en 2018, cuando un grupo de copropietarios impulsó la restauración integral de la fachada mediante el Programa de Subsidios del Ministerio de Cultura porteño. Los trabajos estuvieron a cargo de los arquitectos Elina Tassara, Ricardo Fuentes y Christian Le Monnier.

Casa Calise departamento Una de las propiedades allí en venta hoy

La restauración permitió recuperar esculturas, molduras, vitrales y herrería original. Además, el inmueble mantiene protección patrimonial dentro de la ciudad de Buenos Aires.

Cuánto cuesta vivir en la Casa Calise

Actualmente todavía existen unidades en venta dentro del edificio, con valores que llaman la atención por sus dimensiones y valor histórico.

Germán Scopel, de Germán Scopel Negocios Inmobiliarios, comercializa una de las propiedades más llamativas del inmueble: un piso de 231 metros cuadrados ubicado al frente.

La unidad, que hoy funciona como hotel familiar, se ofrece en u$s159.000 y cuenta con techos de más de cuatro metros de altura, nueve ambientes y cuatro baños.

Casa Calise Propiedades Departamento Foto: Germán Scopel Negocios Inmobiliarios

“Es una oportunidad única para quien busca vivir, trabajar o desarrollar un emprendimiento en una propiedad histórica incomparable”, explicó Scopel.

El corredor inmobiliario destacó que el edificio posee “mármoles, vitrales, herrería artesanal y detalles de terminación imposibles de replicar hoy”.

Ivan 10 La fachada de la Casa Calise reúne 39 figuras entre esculturas femeninas, querubines y mascarones, una de las mayores expresiones del Liberty milanés en Buenos Aires

Además, remarcó que la Casa Calise mantiene un fuerte atractivo entre compradores extranjeros interesados en patrimonio arquitectónico porteño.

“Son propiedades irrepetibles. Quien compra acá no adquiere solamente metros cuadrados, también compra historia, arte y una pieza única de Buenos Aires”, concluyó Scopel.