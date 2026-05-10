Ante la caída de créditos hipotecarios, crece la financiación de inmuebles pos posesión

Por las dificultades para acceder a créditos hipotecarios, cada vez más desarrolladoras ofrecen financiación incluso después de entregar la unidad.

Con el crédito hipotecario todavía lejos de masificarse y con un acceso bancario que sigue limitado a una porción reducida de compradores, las desarrolladoras inmobiliarias comenzaron a impulsar una alternativa para sostener las ventas: la financiación pos posesión. La modalidad, que permite seguir pagando el inmueble incluso después de recibir la unidad, gana terreno en proyectos residenciales a estrenar y apunta tanto a usuarios finales como a inversores.

El esquema surge como respuesta a un mercado en el que los créditos hipotecarios no despegan . “La demanda de viviendas con financiación es estructural en la Argentina y siempre existió. Lo que no existió de manera sostenida fue la oferta”, explicó Issel Kiperszmid, CEO de Dypsa. Según el ejecutivo, el problema principal es que “ los bancos no cuentan con fondos de largo plazo para prestar a escala, y eso deja un vacío enorme ”. Frente a ese escenario, algunas desarrolladoras decidieron financiar directamente las operaciones. “Algunos desarrolladores decidimos dar un paso que históricamente no era habitual: financiar directamente, con nuestra propia estructura, a 15 años”, señaló.

La modalidad funciona de distintas maneras según el proyecto. En algunos casos, las cuotas están pactadas en dólares con una tasa de interés que comienza a correr una vez entregada la posesión. En otros, los pagos se realizan en pesos ajustados por CAC (Costo de la Construcción).

“ Estamos viendo un crecimiento claro y sostenido en la demanda de unidades a estrenar con financiación pos-entrega ”, afirmó Ignacio O'Keefe , director de Inmobiliaria O’Keefe. Según detalló, el fenómeno se concentra especialmente en departamentos ubicados en zonas residenciales. Para muchos compradores, el atractivo pasa por la posibilidad de alquilar rápidamente la unidad y utilizar esa renta para afrontar las cuotas pendientes. “Genera un esquema de inversión mucho más eficiente y sustentable”, sostuvo.

Desde el sector aseguran que este tipo de financiación comenzó a expandirse especialmente en proyectos de ticket intermedio, donde compradores con capacidad de pago pero sin acceso al crédito hipotecario encuentran una alternativa viable para acceder a una vivienda.

“Ante la falta de otras opciones de financiamiento, empezaron a aparecer casos concretos de desarrolladores que ofrecen unidades bajo esta modalidad”, señaló Alejandra González, CEO de la inmobiliaria Justevila.“Quienes cuentan con poco capital inicial y capacidad de pago optan por unidades usadas con crédito hipotecario, mientras que quienes tienen mayor poder adquisitivo suelen elegir el esquema tradicional de anticipo y cuotas durante la construcción”, detalló.

En el sector destacan que, frente a la incertidumbre macroeconómica, la financiación pos posesión aparece como una herramienta para sostener operaciones y ampliar el universo de compradores. También remarcan que obliga a las desarrolladoras a contar con mayor espalda financiera y capacidad de fondeo.

Mirar más allá del precio

Kiperszmid recomendó a quienes evalúan ingresar en este tipo de operaciones mirar más allá del valor del metro cuadrado. “Primero y principal, que evalúe el producto terminado, no solo el precio. La pregunta clave no es cuánto vale el metro cuadrado hoy, sino qué recibe cuando se muda: una casa terminada con garantía, en un barrio con infraestructura real y con un desarrollador con trayectoria”, sostuvo.

Además, destacó que muchas familias ven en este sistema una cobertura frente a la inflación. “Una cuota en pesos ajustada por CAC en un activo dolarizado es, históricamente, una de las mejores coberturas disponibles para el ahorrista argentino”, concluyó.

Por último, O’Keefe aconsejó: “para el inversor, es clave analizar la relación entre renta estimada y cuota con interés, priorizando ubicaciones con buena demanda locativa. Bien elegido el producto, puede transformarse en una inversión que prácticamente se autofinancia”.