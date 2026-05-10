El importante mensaje de ANSES para todos los que reciben prestaciones

El organismo recordó a los beneficiarios cuáles son sus únicos canales oficiales de contacto y alertó sobre nuevos intentos de estafa dirigidos a jubilados, pensionados y beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) emitió un importante comunicado dirigido a todas las personas que reciben prestaciones sociales, jubilaciones, pensiones o asignaciones. El organismo alertó sobre nuevos intentos de estafa que comenzaron a circular durante las últimas semanas y pidió prestar especial atención a mensajes sospechosos que prometen supuestos beneficios económicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según explicaron desde ANSES, personas ajenas al organismo están, mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y publicaciones falsas en redes sociales, haciéndose pasar por empleados oficiales y así obtener información personal o bancaria de los beneficiarios.

Frente a esta situación, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano recordó que nunca solicita claves, datos bancarios ni información personal por fuera de sus canales oficiales . Además, recalcaron que todos los trámites son completamente gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios.

El comunicado oficial fue difundido después de detectar distintos casos en los que estafadores intentaron engañar a beneficiarios, bajo la promesa de acceder a bonos extraordinarios, aumentos, pagos pendientes o nuevos beneficios económicos.

Desde ANSES aclararon que ningún trabajador del organismo está autorizado a pedir información confidencial mediante llamadas telefónicas, WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos o cualquier otro medio parecido. Tampoco se envían formularios externos para completar datos personales.

En muchos de estos intentos de fraude, los delincuentes usan los logos oficiales, imágenes institucionales o mensajes similares a los reales para generar confianza y conseguir que las personas entreguen información sensible. El principal objetivo de esto suele ser acceder a las cuentas bancarias, robar dinero o directamente usar datos personales para realizar otras estafas.

Por ese motivo, ANSES recomendó ignorar cualquier publicación o comunicación sospechosa que circule fuera de la página oficial del organismo y que incluya enlaces desconocidos, formularios externos o pedidos de información personal. Además, remarcaron que todos los trámites, consultas y gestiones vinculadas a prestaciones sociales son gratuitas y pueden realizarse directamente sin necesidad de pagar intermediarios.

portrait-of-hacker.jpg

Entre las situaciones más comunes detectadas aparecen:

mensajes que prometen bonos o pagos extra

llamadas donde solicitan claves bancarias, supuestamente para actualizar el sistema o con pretextos similares

correos electrónicos con enlaces falsos

publicaciones en redes sociales que imitan cuentas oficiales

formularios que piden datos personales o números de cuenta

El organismo también recordó que nunca se deben compartir claves de home banking, códigos de verificación, ni información vinculada a tarjetas bancarias. En caso de recibir una comunicación sospechosa, lo recomendable es no responder, no ingresar a enlaces desconocidos y realizar la denuncia correspondiente.

La advertencia está especialmente dirigida a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, ya que suelen ser los principales objetivos de este tipo de fraudes digitales.

oficina anses 1

Canales oficiales de comunicación de ANSES

Para evitar confusiones, ANSES recordó cuáles son sus únicos canales oficiales de atención y denuncia habilitados actualmente. Las personas que necesiten realizar consultas o verificar información pueden hacerlo exclusivamente a través de medios oficiales y seguros.

Entre los canales habilitados aparecen:

la web oficial de ANSES

la línea telefónica 130

las oficinas presenciales del organismo

la plataforma mi ANSES

Además, quienes hayan sido víctimas de un intento de estafa o detecten comunicaciones sospechosas pueden realizar denuncias mediante distintas vías oficiales.

Las denuncias pueden hacerse así:

desde mi ANSES, ingresando a “Denuncias y Reclamos” y luego a “Hacer una denuncia”

de manera presencial en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, en la Ciudad de Buenos Aires

en cualquier oficina de ANSES del país

por correo postal dirigido a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA

telefónicamente a través de la línea 130

Desde el organismo remarcaron la importancia de denunciar estas situaciones para evitar que más personas sean víctimas de estafas similares.