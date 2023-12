A pesar de la caída y los reiterados cuestionamientos, Demichelis tiene la continuidad asegurada

“Siempre digo lo mismo, no me subí al escalón del éxito cuando ganamos el primer torneo y no pierdo mis raíces. Tampoco me voy a dejar hundir por el mundo externo. Me siento con la total fortaleza y entereza para seguir con los entrenamientos”, sentenció técnico Martín Demichelis, tras la dura derrota en la semifinal de la Copa de la Liga Profesional a manos de Rosario Central en la definición por penales.