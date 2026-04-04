Irán contestó el nuevo ultimátum de Donald Trump: "Toda la región se convertirá en un infierno para ustedes" + Seguir en









El mandatario estadounidense había señalado que a Irán le quedaban 48 horas para llegar a un entendimiento con Washington o permitir la apertura del estrecho de Ormuz.

Irán aseguró haber lanzado nuevos ataques contra objetivos militares en Israel y posiciones estadounidenses en países del Golfo. AFP

Irán volvió a endurecer este sábado su discurso contra Estados Unidos e Israel y lanzó una fuerte advertencia luego del nuevo ultimátum de Donald Trump. La respuesta llegó a través del portavoz del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, quien aseguró que, si continúan las acciones contra la República Islámica, toda la región de Medio Oriente “se convertirá en un infierno” para sus enemigos.

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“Si se extiende la maldad, toda la región se convertirá en un infierno para el enemigo”, sostuvo el alto mando iraní en un mensaje dirigido a Estados Unidos e Israel. En la misma línea, afirmó que la idea de una caída de Irán terminó convirtiéndose en un fracaso para quienes impulsan esa estrategia.

La declaración se dio después de que Trump elevara la presión sobre Teherán con una advertencia pública. El mandatario estadounidense había señalado que a Irán le quedaban 48 horas para llegar a un entendimiento con Washington o permitir la apertura del estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión regional. “¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos”, lanzó.

Nuevos ataques y advertencias en Medio Oriente En ese marco, la dirigencia militar iraní también aseguró que durante las últimas horas sus fuerzas llevaron adelante nuevos ataques contra objetivos israelíes y estadounidenses. Según esa versión, fueron alcanzados puntos militares y de apoyo logístico en el norte y centro de Israel, en zonas como Haifa, Tel Aviv, Ramat Gan, Petah Tikva, Be'er Sheva y Dimona, esta última identificada por albergar un reactor nuclear.

Además, Irán afirmó haber golpeado posiciones militares de Estados Unidos en distintos países del Golfo. Entre los blancos mencionados figuran sistemas HIMARS en Kuwait, un sistema Patriot en Baréin, concentraciones de lanzadores y mandos militares en Emiratos Árabes Unidos, e incluso la sede de la tecnológica estadounidense Oracle en ese país. También dijo haber atacado cerca de Baréin un barco comercial de propiedad israelí que navegaba con bandera de un tercer Estado.

Por otra parte, el alto mando iraní sostuvo que la llamada Resistencia Islámica de Irak realizó en las últimas horas 19 operaciones con misiles y drones contra intereses estadounidenses e israelíes en la región. Con ese escenario, la escalada verbal y militar sigue profundizando un conflicto que ya amenaza con desbordar todavía más a todo Medio Oriente.