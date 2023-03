Alberto, en modo ecuménico ante el clamor kirchnerista por Cristina

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que "no se puede hacer un peronismo sin Cristina" y consideró que a la exmandataria "no la van a poder proscribir" porque "el pueblo no lo va a permitir". "Durante 18 años en los cuales el peronismo estaba proscripto había quienes soñaban con un peronismo sin (Juan Domingo) Perón. Entonces, con lucha y resistencia se dijo que no había peronismo sin Perón, y hoy decimos que no hay peronismo sin Cristina", señaló Kicillof al exponer en este encuentro congregado en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda.