Eliminación de las PASO: La Libertad Avanza recalcula en el Congreso ante la falta de votos

Sin apoyo de los gobernadores aliados ni del PRO para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias ( PASO ) , en Casa Rosada comenzaron a evaluar la posibilidad de introducir cambios en el proyecto de reforma electoral. Este jueves, en San Juan, Karina Milei y Diego Santilli se reunirán con un puñado de mandatarios provinciales en la Expo minera y allí se podrían abrir las primeras negociaciones informales para avanzar en un acuerdo para reformular el proyecto de reforma electoral.

Este fin de semana, el jefe de los diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, anticipó que su partido no está a favor de la eliminación de las PASO, un mecanismo que ordena a la oposición y evita su fragmentación de cara a las elecciones presidenciales del 2027. “Las PASO han hecho muchas cosas buenas, aunque también es cierto que son costosas” , fue la vía diplomática elegida por el legislador para plantear su disidencia.

Ritondo y Santilli se verán este martes en el local partidario de PRO del barrio de San Telmo junto a un grupo de intendentes pero el debate por la reforma electoral no estará ausente en ese encuentro. Desde el macrismo, donde contemplan la posibilidad de presentar un candidato presidencial propio para competir con Javier Milei, plantean avanzar hacia un modelo de primarias no obligatorias, tanto para los ciudadanos como para los partidos.

Para Ritondo, la idea permitiría conservar una herramienta de participación y selección de candidatos, pero con una menor carga económica para el Estado. “El que quiera participar para elegir un candidato lo puede hacer, y el que no, no tiene la obligación”, sostuvo el diputado. Algo similar propone el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien este jueves estará en San Juan .

Cornejo encabezó la apertura de sesiones de la legislatura provincial el viernes pasado y no hizo mención a la eliminación de las PASO a nivel nacional que impulsa la Casa Rosada. Mendoza tiene su propia ley de primaria y con Javier Milei empujando a Luis Petri como eventual candidato de La Libertad Avanza, el gobernador local no está dispuesto a que le dimiten la sucesión en el poder desde la Ciudad de Buenos Aires.

Sin votos en el Congreso

El proyecto de reforma electoral fue enviado por Poder Ejecutivo Nacional e ingresó por el Senado donde los gobernadores tienen más peso a la hora de las votaciones en el recinto. Sin embargo, el expediente no tuvo movimientos ni esta previsto aun su tratamiento a nivel comisiones ya que La Libertad Avanza no cuenta con los votos necesarios para garantizar su sanción en la Cámara Alta. Por eso en la última reunión de mesa política en Casa Rosada se empezó a analizar la posibilidad de introducir cambios al proyecto y aceptar que las PASO sean optativas en vez de plantear su eliminación.

En el medio del debate técnico, y por los costos de las PASO -que el Ministerio del Interior estimó en unos 200 millones de dólares- interfirieron también los escándalos por las denuncias de enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. La compleja situación que traviesa el jefe de gabinete paraliza la gestión y llevó incluso a Karina Milei a bajar al funcionario del encuentro con gobernadores aliados para reemplazarlo por Eduardo "Lule" Menem.

Mensaje de los gobernadores

Otro de los gobernadores aliados que se despegó del proyecto del Poder Ejecutivo Nacional fue el tucumano Osvaldo Jaldo, asiduo aliado de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso. El mandatario señaló que el Gobierno "está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral. "Mandó no solo la eliminación de las PASO sino un conjunto de medidas. Vienen por la eliminación definitiva de las PASO", advirtió en declaraciones a los medios de su provincia.

Es que gobernadores de distintos signo político, como Cornejo (UCR) o Jaldo (PJ) no tiene garantías de que, en el caso de apoyar la eliminación de las PASO, se les devuelva la gentileza a nivel provincial a la hora de competir por la reelección en sus distritos. La eliminación de las primarias tendría a fragmentar a la oposición a nivel nacional sin u mecanismo ara dirimir sus diferencias y unir fuerzas frente al intento de reelección de Javier Milei. Por eso los mandatarios provinciales quieren asegurarse que LLA no les complique luego en sus distritos sus propios intentos de reelección a nivel provincial de cara a un calendario electoral de comicios desdoblados.