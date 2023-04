Marina Arias: "La sustentabilidad tiene que ver con pensar la economía de una manera diferente"

“¿Qué hacemos desde Sistema B en particular? Nuestro gran agente de cambio, lo que accionamos, es con las empresas. Porque la empresa impacta de muchas maneras, con su cadena de valor, desde muchos lugares, entonces acelera los cambios. Nosotros tenemos una herramienta de gestión. Nos permite tener la foto de nuestra empresa para verla de una manera que no solemos verla. Se analiza la organización en 360 grados”, remarcó Arias.

Y subrayó: “Lo que permite la evaluación de impacto B es hacernos preguntas que nunca se hicieron a muchas empresas. Que se transformen en procesos dentro de las compañías. Y propone muchas actividades que impactan en la gestión”.

Finalmente, al referirse a cuáles pueden considerarse los principales desafíos en el corto plazo, Arias remarcó: “Estamos viviendo una crisis climática. No hay que disociar lo que hacemos en nuestro trabajo de lo que queremos ser. Si uno es empresario, hay que tener conciencia sobre este tema y traccionar un cambio desde lo que hago todos los días. Es mi negocio. Hoy la comunidad de empresas B es una comunidad de pares que piensan lo mismo y transparentan la forma en que lo hacen. Hay que animarse, es la manera. Si no es por convicción genuina, estas personas deben entender que el negocio no tiene largo plazo. No tiene futuro el negocio si no entendemos esta mirada”.