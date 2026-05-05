El BCRA sumó 80 ruedas consecutivas con compradoras y las reservas aumentaron u$s224 millones

Las reservas brutas alcanzaron los u$s45.907 millones, en un joranda en la que el Central compró u$s69 millones en el mercado oficial.

El BCRA extendió a 80 ruedas consecutivas su racha compradora y acumula u$s140 millones en mayo, en una jornada marcada por la suba de reservas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene firme el proceso de recomposición de reservas en la jornada del martes 5 de mayo y ya acumula 80 ruedas consecutivas con saldo comprador en el mercado de cambios , una señal de continuidad en la absorción de divisas.

En lo que va de mayo de 2026, la autoridad monetaria registra compras netas por u$s140 millones , tras dos días hábiles consecutivos de intervención compradora en el mes. Con este resultado, el saldo acumulado de compras en 2026 asciende a u$s7.291 millones.

Por su parte, las reservas internacionales brutas finalizaron en u$s45.907 millones . En el inicio de mayo, el nivel de reservas mostró un incremento de u$s224 millones , consolidando la mejora observada durante los meses previos.

Según explicaron fuentes oficiales a Ámbito, la suba en el nivel de reservas respondió principalmente a variaciones positivas en cotizaciones , además del saldo positivo acumulado en el mercado oficial, en una jornada en la que los futuros del oro subieron 0,7% .

En este contexto, el BCRA compró u$s69 millones , lo que representó aproximadamente el 13% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Si bien la participación fue más moderada que en otras jornadas, el resultado permitió extender la racha positiva de acumulación.

En el frente cambiario, el dólar mayorista retrocedió 0,7% y cerró en $1.393, en una rueda de relativa estabilidad para el mercado oficial.

CAMPO AGRO COSECHA TRIGO La liquidación del agro en plena cosecha gruesa refuerza la oferta de divisas y ayuda a sostener la calma cambiaria. Depositphotos

La oferta de divisas brinda estabilidad cambiaria y refuerza el margen de acción del BCRA

El movimiento se dio en un contexto de elevada oferta de divisas, que continúa sosteniendo la estabilidad cambiaria en el corto plazo. La liquidación del sector agroexportador, en plena cosecha gruesa, se combina con el ingreso de dólares por emisiones de deuda corporativa y provincial, lo que refuerza el equilibrio en el mercado cambiario.

En este marco, el dólar oficial retomó la senda bajista este martes. Tras el rebote previo, el tipo de cambio mayorista retrocedió 0,7% y volvió a cotizar por debajo de los $1.400. De esta forma, la divisa bajó $9,5 hasta los $1.393 para la venta, lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, actualmente ubicado en $1.712,43.

Así, la cotización se mantuvo con una brecha de 22,9% respecto del techo de la banda, lo que todavía otorga margen para que el BCRA intervenga sin necesidad de vender reservas. En el segmento de contado se operaron más de u$s526,7 millones, mientras que los contratos de futuros registraron bajas generalizadas de hasta 0,8%, con un volumen negociado cercano a los u$s823 millones.

Las perspectivas para mayo refuerzan este escenario, ya que tradicionalmente se trata de uno de los meses de mayor liquidación del agro. A esto se suma el impacto de emisiones en moneda extranjera realizadas en meses previos, cuyos ingresos comienzan a materializarse en el mercado y aportan una fuente adicional de oferta cambiaria.