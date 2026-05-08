El dólar oficial cae, pero la brecha con el CCL se estira al 7%

El tipo de cambio permanece lejos del techo de la banda cambiaria. En paralelo, las últimas proyecciones del mercado estiman una menor volatilidad sobre la divisa respecto a lo que esperaban el mes pasado.

El dólar oficial cierra la semana a la baja este viernes , pero la brecha con el dólar contado con liquidación (CCL) ya alcanza un 7%. En el correr de la semana, la oferta privada de divisas que volvió a imponerse y sostuvo la calma cambiaria durante los últimos días.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio cae $5 y se se ubica a $1.391 para la venta . Así, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias —actualmente en $1.717,98—, con una brecha del 23,5%.

Salió el nuevo REM: qué proyecta el mercado para el dólar

La atención de los inversores estará puesta esta jornada en el nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a abril, elaborado por el BCRA, publicado ayer luego del cierre de los mercados.

El informe reúne las proyecciones de más de 40 participantes, entre consultoras locales e internacionales, centros de investigación y entidades financieras, sobre las proyecciones de inflación y dólar para los próximos doce meses. En la edición de abril, el consenso del mercado es el de una mayor estabilidad cambiaria respecto a las proyecciones previas.

En marzo, el consenso esperaba un dólar mayorista de $1.449 para mayo. En los cálculos de abril, la mediana de las proyeccionea espera que el tipo de cambio cierre en $1.410 este mes, mientras que el promedio de los 10 mejores estimadores arrojó un número aún más conservador: $1.403.