Los ADRs se desploman hasta 11% de la mano de Mercado Libre pero el riesgo país se ubica en 515 puntos + Seguir en









Los activos argentinos - acciones y bonos- se encaminan a cerrar la semana con ganancias aunque todavía el mal humor internacional puede volver a influir.

Cómo cotizan hoy las acciones y bonos argentinos.

Si bien los activos argentinos se encaminaban a cerrar la semana con ganancias por el impulso extra que les dio la recategorización de la calificadora Fitch, el desempeño en la última jornada de la semana pone en dudas. Lo que sucede es que el endeble desenlace de la guerra pone en riesgo el humor internacional. En ese marco, si bien este viernes hay una compresión del riesgo país y la renta variable sufre.

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El S&P Merval cae 0,5% a 2.819.130,350 puntos básicos, así las acciones que más bajan son: Ecogas (-1,8%), Edenor (-1,6%), y Transener (-1,6%). En ese marco, Mercado Libre se desploma en Wall Street más del 11% después de la presentación de sus balances y dentro de los ADRs, los que más caen son Transportadora de Gas del Sur y Central Puerto con el 2,1%, y el 2%, respectivamente.

Además, el BCRA publicó ayer el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). En el cuarto relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual de 2,6% para abril. Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones para abril en 2,6%. Para todo 2026, el conjunto de analistas del REM proyectó un nivel de PIB real 2,8% superior al promedio de 2025.

Por su parte, el conjunto de participantes pronostica para diciembre 2026 un tipo de cambio nominal de $1.676, lo que arroja una variación interanual esperada de 15,8%. Para la tasa de interés, los analistas esperan una TAMAR de 22% nominal anual a fin de año.

En lo que se refiere a las noticias internacionales, se produjeron nuevos ataques cruzados y explosiones en la zona del estrecho de Ormuz en la noche de este jueves que volvían a sembrar incertidumbre en el conflicto. Esto sucede en medio de las complejas tratativas para que el régimen islámico iraní acepte la propuesta de Donald Trump para llegar a un acuerdo de paz en la guerra iniciada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Bonos y riesgo país Los bonos en dólares suben moderadamente en la plaza local, aunque se destacan los avances del Global 2038 (+1,3%), y el Global 2035 (+0,8%). El riesgo país cae y se ubica en 515 puntos básicos.

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