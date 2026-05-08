Súper RIGI: Luis Caputo dio más detalles del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

ÍUTasa de ganancias del 15% y amortización acelerada del 60% en el primer año fueron algunos de los detalles que adelantó el titular del Palacio de Hacienda.

El ministro de Economía , Luis Caputo , detalló este viernes los lineamientos centrales del denominado "Super RIGI" , un nuevo régimen de incentivo a la inversión anunciado por el presidente, Javier Milei, el jueves . De acuerdo al ministro, la iniciativa que el Ejecutivo enviará al Congreso los próximos días apunta a industrias estratégicas que actualmente no se desarrollan en la Argentina, vinculadas a la transición energética .

"En las próximas semanas, probablemente vamos a estar llegando a pedidos de inversión que se van a acercar a los u$s140.000 millones ", afirmó Caputo.

Subrayó que esos proyectos "van a generar una enorme cantidad de empleo" y las divisas necesarias para " un tipo de cambio libre donde la gente pueda comprar dólares , las empresas pueden repatriar dividendos, y las que necesitan inversiones pueden importar bienes de capital para poder hacer sus productos más eficientes".

El ministro también contextualizó el anuncio en el marco del shock externo global . Afirmó que "Argentina era el ejemplo de país a seguir" en las reuniones del G20 y comentó que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, definió la vulnerabilidad de los países según si son importadores de petróleo con déficit energético —los más expuestos— o tienen superávit fiscal y energético. "El único país del G20 en esa condición es Argentina" , remarcó.

El funcionario precisó que la lógica detrás del nuevo esquema apunta a sectores de márgenes reducidos que compiten con países que le llevan a Argentina "muchas décadas de ventaja en términos de instituciones y composición impositiva".

En ese marco, la principal distinción respecto del RIGI original es la carga tributaria: mientras el régimen existente fija una alícuota del 25% en el impuesto a las ganancias, el Super RIGI la llevaría al 15%.

Otro cambio sustancial es el esquema de amortización acelerada. Bajo el nuevo régimen, las empresas podrán amortizar el 60% de la inversión en el primer año, el 20% en el segundo y el 20% restante en el tercero —un esquema "mucho más acelerado", según sus propias palabras.

Taca Taca Salta proyecto de cobre Los proyectos ligados a la cadena de valor del cobre serían algunos de los sectores beneficiados.

A esto se suman exenciones arancelarias ampliadas para la importación de todo insumo vinculado a la producción, no solo de bienes de capital como ocurre actualmente, donde existen "zonas grises" en la nomenclatura que generan conflictos interpretativos. Asimismo, el régimen contempla arancel cero a las exportaciones.

Para las provincias que adhieran, el proyecto establece que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos no podrá superar el 0,5%, y que las tasas municipales tampoco podrán aplicarse sobre las actividades alcanzadas. "El monto mínimo todavía no lo hemos terminado de definir", aclaró Caputo.

Minería, cobre y autos eléctricos

El ministro mencionó como casos concretos el refinamiento y laminado de cobre —"una industria en especie de boom, empujada por la electrificación y la inteligencia artificial"— y la fabricación de automóviles eléctricos a partir de la producción local de litio. "Este nuevo RIGI puede hacer que una empresa decida una inversión de u$s20.000 o u$s30.000 millones en favor de la Argentina", sostuvo.

En términos fiscales, Caputo defendió la lógica de reducir impuestos para recaudar más: "Si bien vamos a estar con menos impuestos, vamos a estar cobrando impuestos que hoy no se cobran porque estas industrias hoy no existen en el país."