Perelman: "Un líder debe ser empático, ponerse en los zapatos del otro, saber qué lo motiva"

“Como argentinos tenemos un ejercicio que el resto del mundo no tiene. No es la primera vez que vivimos un contexto complejo. No quiere decir que sea fácil, sí tenemos experiencia para planificar en este escenario turbulento”, resaltó.

En ese contexto, más allá de sobrellevar los desafíos diarios, plantear objetivos a futuro y coordinar con los equipos de trabajo, es fundamental. Para ello, algo que no puede faltar es la comunicación. Así lo explicó Perelman: “La visión es un norte. Es contar hacia dónde vamos y a partir de ahí es trabajar cómo vamos a llegar ahí. Tenemos 100 colaboradores, operaciones en seis países, por lo que la comunicación es clave. Pero tener la visión nos permite estar alineados a todos. Cuando los objetivos no están alineados a la visión o la misión de la compañía, uno comienza a tener resultados que difieren de todo lo que uno está esperando. Después vamos a tener lo que es la coyuntura del momento, del lugar. Los reacomodamientos, el planear. Obviamente, mientras que en otro lugar uno piensa en largo plazo, acá tenemos que estar revaluando todo el tiempo porque tenemos una velocidad de cambio de las condiciones que nos obligan a estar muy acelerados. Pero si no hay una visión clara, un norte claro, y la empresa no está alineada, uno se va a alejar del objetivo que tiene como compañía”.