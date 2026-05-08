Dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 8 de mayo + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar blue cerró a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 8 de mayo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.398 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 8 de mayo El dólar CCL cerró a $1.488,68 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.5%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 8 de mayo El dólar MEP cerró a $1.429,91 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 8 de mayo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 8 de mayo El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.475,89, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 8 de mayo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s80.023, según Binance.