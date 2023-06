Zuppi: "Más allá de la agenda actual, el gran objetivo es entender lo que va a pasar a futuro"

En ese escenario, Zuppi remarcó que uno de los desafíos que tiene al frente de la compañía en el país, “es comunicar a la casa matriz lo que sucede en Argentina”. “Porque acá estamos acostumbrados a distintas cosas, que normalmente no ocurren en todo el mundo. Tenemos un gran desafío de pensar en qué está pensando el mundo. No podemos dejar nuestra agenda de lado con respecto a lo que piensa el mundo, hacia donde va. La economía se globaliza cada vez más y no tenemos que salir de la lógica de hacia dónde va el mundo. La Argentina tiene que subirse al desarrollo mundial, para poder ser competitivos para exportar y mejorar la macroeconomía argentina. Porque el fondo de la solución es pensar hacia dónde va el mundo y no quedarnos en la discusión interna”, señaló.