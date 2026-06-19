El dólar blue cerró su sexta semana al alza y se acercó a los $1.500 + Agregar ámbito en









El tipo de cambio informal avanzó $20 contra el viernes anterior y recortó parte de la pérdida acumulada en el año.

El dólar blue continúa al alza. Depositphotos

El dólar blue cayó $5 este viernes y cerró a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. No obstante, el tipo de cambio informal anotó su sexta semana consecutiva al alza y quedó cerca de retornar a los $1.500, un valor similar a los niveles de principios de año.

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En la semana, el billete paralelo avanzó $20, y en lo que va del mes arrastra una suba de $50 (+3,5%). Así, la brecha con el dólar oficial en el segmento mayorista se ubica al 1,3%.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 19 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.461 para la venta.

Valor del CCL hoy, viernes 19 de junio El dólar CCL cerró a $1.490,79 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 2%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 19 de junio El dólar MEP cerró a $1.477,03 y la brecha con el dólar oficial es de 1,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 19 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 19 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.521,23, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 19 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s63.123,98, según Binance.