Sin referencia de Wall Street, las acciones y los bonos locales se someten a la última jornada semanal + Agregar ámbito en









La renta variable se encamina a cerrar con mejoras en la semana mientras que las acciones no correrían la misma suerte.

El crudo Brent se encaminaba el viernes a una caída semanal del 9%. Depositphotos

Wall Street no opera en esta jornada por la celebración del Juneteenth, fecha que conmemora de manera oficial el fin de la esclavitud en dicho país. En ese marco, los activos locales no contarán con la referencia de esta plaza en el exterior. Así, los bonos se encaminan a cerrar con mejoras en la semana mientras que las acciones no correrían la misma suerte.

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El jueves se conoció que el Sector Público cerró mayo con superávit financiero de $478.613 millones y acumula saldo positivo equivalente a 0,2% del PBI en lo que va del año. El frente fiscal sigue siendo el principal sostén del programa económico.

A su vez, el crudo Brent se encaminaba el viernes a una caída semanal del 9%, mientras los operadores valoraban las menguantes perspectivas de tregua entre Estados Unidos e Irán tras la suspensión de las negociaciones y la escalada de los ataques de Israel en el Líbano.

Suiza confirmó que las conversaciones de Estados Unidos con los negociadores iraníes sobre un pacto para poner fin al conflicto de Oriente Medio no se celebrarían el viernes, ya que el vicepresidente JD Vance canceló sus planes de viaje, lo que aumentó la incertidumbre sobre las perspectivas de una tregua duradera.

Noticia en desarrollo.-

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