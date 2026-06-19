Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 19 de junio

Embed

El dólar oficial oficial superó los $1.450 este jueves, mientras que los paralelos también registraron subas durante la jornada. Así, el tipo de cambio ya acumula un alza del 3% en junio y el mercado se pregunta cómo continuará la tendencia. Mientras tanto, el S&P Merval avanzó a paso firme y los bonos cotizaron con mayoría de avances.