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19 de junio 2026 - 10:07

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 19 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial oficial superó los $1.450 este jueves, mientras que los paralelos también registraron subas durante la jornada. Así, el tipo de cambio ya acumula un alza del 3% en junio y el mercado se pregunta cómo continuará la tendencia. Mientras tanto, el S&P Merval avanzó a paso firme y los bonos cotizaron con mayoría de avances.

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La confianza de industriales tuvo en mayo la peor caída en casi un año: las empresas prevén menos producción y empleo

Según un relevamiento oficial del INDEC, las expectativas fabriles mostraron un deteriorio para el trimestre junio-agosto, con balances negativos en producción, pedidos internos y puestos de trabajo.

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Las acciones europeas operan con volatilidad, mientras el petróleo vuelve a acercarse a los u$s80

Las bolsas mundiales cierran una semana sólida, pero con cautela. El alivio generado por el acuerdo de paz provisional entre EEUU e Irán dio paso a la atención centrada en los obstáculos que aún persisten para lograr un acuerdo duradero.

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El dólar oficial sostiene su racha alcista, mientras el BCRA desacelera el ritmo de compra de reservas

A pesar de la racha alcista del dólar oficial y una menor liquidación del agro, el Banco Central mantiene la compra de divisas, aunque con menor intensidad.

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Javier Milei le respondió a Yuval Noah Harari y defendió su proyecto para crear empresas manejadas por IA

El Presidente sostuvo que darles personalidad jurídica a sociedades operadas por inteligencia artificial permitiría encuadrarlas dentro de la ley y responsabilizarlas ante eventuales daños. El historiador israelí había advertido por los riesgos económicos y políticos de reconocer entidades autónomas sin control humano.

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El presidente cubano señaló que la economía de la isla necesita "cambios urgentes"

Díaz-Canel señaló que busca una mayor apertura a la inversión privada, atracción de capital extranjero y autonomía de empresas públicas. La presión estadounidense y el apoyo de Castro.

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Buenos Aires creó un régimen para cobrar el uso del agua a barrios privados que no estén regularizados

La Autoridad del Agua (ADA) aprobó un nuevo esquema para estimar el consumo y el vertido de agua en emprendimientos urbanísticos privados que no cuenten con los permisos exigidos por la normativa vigente. La medida busca garantizar una gestión sostenible del recurso hídrico y habilitar el cobro del canon correspondiente y de las tasas de control ambiental.

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Pese a las graves irregularidades, el Gobierno anunció como un "éxito" la privatización de la Hidrovía

El Ministerio de Economía informó que adjudicó la licitación a Jan de Nul-Servimagnus y aseguró que la firma del contrato permitirá reducir un 13,5% los costos logísticos.

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Mercados: MSCI no detectó mejoras sobre Argentina y se enfrían las expectativas de un ascenso de categoría

El informe de accesibilidad de MSCI no registró cambios para Argentina, que continúa dentro del grupo de mercados aislados o “Standalone”. El mercado ahora espera la revisión de clasificación del 23 de junio, donde podría definirse si el país ingresa en consulta para una futura mejora de categoría.

Por Tomás Alejandro Giancola

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El dólar oficial ya acumula un salto del 3% en junio: ¿por qué sube y qué anticipa el mercado?

El dólar oficial superó los $1.450 tras su tercera suba consecutiva, impulsado por una menor liquidación del agro que debilitó la capacidad de compra de divisas del BCRA.

Por Solange Rial

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Lo que se dice en las mesas: para el Gobierno, el camino a 2027 es una recta; para los inversores, una ruta llena de curvas y contracurvas

El Gobierno ve el camino al 2027 como una recta, pero los inversores avisoran una ruta de curvas y contracurvas. En tanto, para el mercado sería muy audaz llegar a las elecciones con este nivel de reservas y de dólar.

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El consumo cayó 2,2% anual en mayo y marcó su sexta baja consecutiva: crece la preocupación de empresarios por la demanda

Los supermercados y autoservicios mayoristas identifican a la debilidad del consumo como el principal obstáculo para expandir su actividad, según la última Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC.

Por Erika Cabrera

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