Manuel Adorni deja la Vocería Presidencial, en medio de la controversia por su situación judicial + Agregar ámbito en









El jefe de Gabinete confirmó que ya no estará al frente de las conferencias de prensa y la comunicación oficial del Gobierno. La medida forma parte de una nueva etapa dentro del esquema de poder de Javier Milei.

Manuel Adorni deja el cargo de vocero presidencial. Presidencia

Envuelto en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este viernes que dejará la Vocería Presidencial, función que ejercía desde el inicio del gobierno de Javier Milei. La decisión fue comunicada tras una reunión con el Presidente en Olivos, donde también se definió que Adrián Ravier asumirá como nuevo vocero presidencial.

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El cambio implica una reorganización dentro de la estructura de comunicación de la Casa Rosada y marca el cierre de una etapa en la que el funcionario se convirtió en una de las caras más visibles de la administración libertaria. El anuncio fue realizado por el propio Adorni a través de sus redes sociales, donde confirmó que ya no continuará al frente de las habituales conferencias de prensa y que concentrará por ahora sus esfuerzos en las tareas vinculadas a la Jefatura de Gabinete, cargo que asumió recientemente.

La salida de la Vocería se produce en un momento de alta sensibilidad política para el Gobierno. En las últimas semanas, Adorni quedó en el centro de la escena por la investigación judicial en la que se lo menciona por presunto enriquecimiento ilícito y por la creciente presión de la oposición para que brinde explicaciones en el Congreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2068007263537602589&partner=&hide_thread=false Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación.



Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial.



Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido.



Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente.



Fin.@AdrianRavier @JMilei — Manuel Adorni (@madorni) June 19, 2026

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial de Javier Milei El economista Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial tras la salida de Manuel Adorni de esa función para concentrarse en la Jefatura de Gabinete. Cercano a Javier Milei desde antes de su llegada a la Casa Rosada, Ravier es uno de los referentes académicos más identificados con las ideas libertarias y mantiene una relación de confianza con el Presidente.

Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en ESEADE y un doctorado en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de España, desarrolló gran parte de su carrera en el ámbito académico. Fue profesor en distintas universidades argentinas y extranjeras, además de integrar instituciones vinculadas al pensamiento liberal, como la Sociedad Mont Pelerin y el Instituto Cato. En los últimos años ganó peso dentro del universo libertario. Se desempeñó como director de la Fundación Faro, uno de los principales think tanks de La Libertad Avanza, fue electo diputado nacional por La Pampa y se convirtió en una de las voces más activas en defensa del Gobierno y de Adorni durante las semanas más complejas de la crisis política que atravesó el oficialismo.