El dólar oficial minorista cerró a $1.430 para la compra y a $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.481,94 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 19 de junio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 19 de junio
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Mercados: el dólar oficial se consolidó arriba de los $1.450 y caen las acciones en medio del feriado en EEUU
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 19 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.461.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 19 de junio
El dólar blue cerró a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, viernes 19 de junio
El dólar CCL cerró a $1.493,83 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 2.2%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 19 de junio
El dólar MEP cerró a $1.478,71 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 19 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.924.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 19 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.515,35, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 19 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.027, según Binance.
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