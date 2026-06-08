Corina Hanisch: "La sustentabilidad tiene un rol importante y tuvimos que reinventarnos para cuidar el futuro"

La marketing manager de Lufthansa se refirió a la importancia del cuidado del ambiente durante el primer panel de Ámbito Debate sobre turismo .

La marketing manager de Lufthansa, Corina Hanisch, destacó la búsqueda de la sostenibilidad durante el primer panel de Ámbito Debate sobre turismo.

La marketing manager de Lufthansa , Corina Hanisch , se refirió a la búsqueda de exclusividad de los pasajeros de líneas aéreas al formar parte del primer panel de Ámbito Debate sobre turismo : Business & Travel Experience, moderado por el jefe de redacción de Ámbito, Ariel Basile .

Al interpretar la búsqueda de los viajeros, Hanisch expresó que “ la personalización es parte de la exclusividad y es el reconocimiento a cada uno de los pasajeros”, mientras resaltó las mejoras de la compañía: “Hace poco introdujimos en ciertas rutas aviones más modernos como el 787 de Boeing y el Airbus A350” .

“Por ejemplo, en una clase Business hoy tenemos cinco asientos distintos a elección para los pasajeros . Desde uno que es muy alto y necesita una cama de 2,20 metros hasta otro que quiera tener más privacidad en una cabina especial o aquellos que desean viajar en familia o en pareja”, explicó sobre la búsqueda de la firma y sintetizó: “La experiencia premium de mañana la estamos generando hoy”.

En ese sentido, abundó que “cada uno de estos componentes está para sostener que la experiencia sea única y queremos también sorprender y generar recuerdos”, mientras resumió: “Es tratar de identificar la necesidad de cada uno de los clientes y responder a eso. Antes buscábamos dar lo máximo posible y hoy es darle lo que necesita en el momento adecuado ”.

Hanisch coincidió con otros referentes en que “la pandemia ha cambiado bastante el comportamiento general de las personas y hoy se valora mucho más el tiempo y la responsabilidad y el servicio de excelencia ”.

“La gente también combina el viaje de negocios y el de placer, tenemos gente de negocios que viaja a Alemania por una reunión, se agrega dos o tres días y quiere conocer algo”, sostuvo sobre la creciente adopción del bleisure.

En esta línea, la referente de Lufthansa señaló: “Tenemos también distintos ‘target route’ donde definimos al pasajero de negocios, a los que viajan por su cuenta y en grupo. Tenemos productos para cada uno. Hay un especialista que puede ofrecer juntar puntos o tener tarifas especiales en corporativo. En bleisure lo mismo”.

“Existen los programas de fidelización y a nivel corporativo se llama Partner Plus Benefit, donde las pequeñas y medianas empresas se pueden asociar y sumar puntos con cada vuelo. A su vez, los clientes tienen el Miles & More, donde suman millas personales. Después los premios pueden ser pasajes libres, pases de cabina, ingresos a salones, exceso de equipaje y demás”, detalló.

La sostenibilidad como eje

La sostenibilidad cobra cada vez mayor relevancia entre las firmas y Hanisch se hizo eco de la situación. “Hacemos grandes inversiones por nuevas aeronaves. Por tecnología y porque consumen mucho menos combustibles”, aseguró y destacó que Lufthansa creó “un programa con tarifas que se llaman Green Fares donde el pasajero automáticamente puede compensar el CO2 y el dinero que se junta de allí se implementa para proyectos de cuidado del medio ambiente”.

“La sustentabilidad tiene un rol importante y eso llevó a definir lo que tenemos en cada avión: si usamos vasos de vidrio, plástico u otros materiales, si desechamos los materiales o no. Hay un estudio detrás de eso que no siempre está a la vista. Tuvimos que reinventarnos para cuidar el futuro”, precisó.

A la par, observó cambios hacia una conducta más sustentable a todo nivel: “Como compañía tenemos una compra de 280 aviones por 18.000 millones de euros apuntamos a que sean nuevos, sustentables y contaminar lo menos posible el mundo y crear proyectos paralelos para compensar”.

Algo similar ocurre en la cultura de la empresa. “Nosotros mismos hemos cambiado. En la oficina tomamos pequeñas acciones para enfrentar todo esto y aprender de eso, mientras que hoy los chicos hoy lo tienen más incorporado”, contó.

La personalización de experiencias

Hanisch indicó que la línea aérea presentó un nuevo proyecto llamado FOX (Future Onboard Experience). “Estudiamos todo lo que pasa en el avión y ofrecemos distintos menús servidos en distintos horarios, pensando en que, cuando lo necesites, aquí está”, planteó.

“Hay menús más y menos saludables. Estudiamos qué tipo de vajilla utilizar, que sea cómoda para el tripulante y el pasajero. También hay distintas ofertas como un desayuno más rápido o para una persona que desea tener todo junto tipo self-service”, añadió.

En la misma línea, Lufthansa implementa inteligencia artificial (IA) “en distintos procesos, fundamentalmente hacia el pasajero”, señaló Hanisch y puso de relieve la app de la firma: “Es muy completa, va desde el viaje y hacer el check-in hasta saber en qué momento despachaste y en qué cinta la vas a encontrar en el aeropuerto de destino. Te avisa el recorrido del viaje, si un avión cambió de puerta de embarque”.

“Antes era mirar carteles en el aeropuerto e incluso perderse. Hoy se hacen mapas con IA para ir viendo en el celular hasta donde tenés que dirigirte. Es altamente recomendable que los pasajeros la utilicen para tener toda la mensajería allí con rapidez”, destacó sobre estas mejoras.