El petróleo repunta con fuerza y las bolsas caen por la nueva escalada en Medio Oriente

Las bolsas europeas anotan bajas moderadas, mientras que en Asia los mercados más expuestos al sector tecnológico se desplomaron más de 8%. Wall Street, de momento, marca la diferencia y opera al alza en la preapertura.

Las principales bolsas de Europa y Asia caen este lunes debido a que las nuevas hostilidades en Medio Oriente impulsaron al alza los precios del petróleo y a que los inversores se deshicieron de las acciones más cotizadas vinculadas a la IA ante el temor de que la racha alcista haya ido demasiado lejos .

Israel afirmó haber atacado objetivos militares en Irán , en represalia por los ataques con misiles perpetrados anteriormente por Teherán, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump , instó al primer ministro Benjamin Netanyahu a abstenerse de contraatacar.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 3% hasta u$s96 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanzaba un 2,7%, hasta los u$s93,6 el barril.

Por su parte, los rendimientos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — anotan leves subas de hasta 0,3% en todos sus tramos.

El petróleo sube con fuerza y las bolsas mundiales retroceden por la tensión en Medio Oriente, con Wall Street mostrando resistencia.

Las claves de la jornada en los mercados

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,13%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,46% y el CAC francés baja 0,21%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,17%.

La relativa falta de un sector de hardware tecnológico en Europa y su mayor exposición a los precios de la energía provocó que haya quedado relegada en el repunte visto en las bolsas de Wall Street, Tokio y Seúl, pero también hace que la región esté más protegida que otros mercados ante una fuerte caída en el sector tecnológico.

En Asia, el descenso de los mercados bursátiles fue más pronunciado. El índice KOSPI de Corea del Sur, con gran presencia de empresas de semiconductores, lideró las pérdidas con una caída del 8,3%, lo que sitúa al índice de referencia más de un 16% por debajo del máximo histórico de la semana pasada.

El Nikkei de Japón cayó casi un 4%, con las empresas favoritas del mercado en toda la cadena de suministro de producción de chips informáticos cayendo más. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,22%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 1,70%.

Wall Street, sin embargo, opera a contracorriente en el "premarket". El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,40%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,83%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,15% al alza.