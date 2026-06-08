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8 de junio 2026 - 08:27

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 8 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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El dólar retoma las operaciones este lunes luego del rebote experimentado la semana pasada que llevó a la cotización mayorista a superar los $1.440. Hay expectativa sobre la operatoria de bonos y acciones argentinos. El riesgo país culminó el viernes en 499 puntos básicos.

En los mercados globales, la reanudación de los ataques cruzados en Medio Oriente renovó la incertidumbre entre los inversores. El petróleo vuelve a acercarse a los u$s100 por barril de Brent y las bolsas operan en rojo.

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Por José Siaba Serrate

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