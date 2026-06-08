Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 8 de junio

El dólar retoma las operaciones este lunes luego del rebote experimentado la semana pasada que llevó a la cotización mayorista a superar los $1.440. Hay expectativa sobre la operatoria de bonos y acciones argentinos. El riesgo país culminó el viernes en 499 puntos básicos.
Las reservas bajaron más de u$s500 millones, pese a otra compra del BCRA: qué factores explicaron la caída
El stock bruto retrocedió u$s501 millones, a pesar de que la autoridad monetaria volvió a sumar divisas. Así, las reservas finalizaron en u$s47.868 millones.