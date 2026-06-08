La inflación de CABA desaceleró al 2,1% en mayo con ayuda de los precios estacionales + Agregar ámbito en









La suba general de precios en la Ciudad de Buenos Aires marcó una merma respecto al mes pasado cuando la medición marcó un 2,5%.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires vuelve a desacelerar. freepik.es

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,1% en mayo lo que implica una desaceleración respecto del 2,5% de la medición previa. Colaboró a la medición general que los estacionales prácticamente no tuvieron variaciones; a su vez los servicios subieron 2,2% y los bienes 2,1%. De esta forma la variación acumulada del año ya toca el 14%, informó IDECBA.

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Educación y Salud, fueron las dos divisiones que más aumentaron en el mes, con subas del 3,1% y el 3% respectivamente, motivados por avances en las cuotas de los colegios privados y la medicina prepaga. Los Alimentos y bebidas saltaron 2,8%, con influencia de la suba en las verduras, tubérculos y legumbres (+14,5%), en la leche, productos lácteos y huevos (+3,7%) y pan y cereales (+2,6%), las frutas (-3,4%) contribuyeron a aminorar el alza de la división.

La dinámica mensual de los bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos y, en menor medida, a los aumentos de los combustibles, de los productos de limpieza y de los medicamentos. En tanto, el comportamiento de los servicios reflejó principalmente las subas los alquileres, de las cuotas de la medicina prepaga y de los restaurantes, bares y casas de comida. Además de las cuotas de los colegios y de los gastos comunes de la vivienda. Como contracara se produjo una baja en los pasajes aéreos y alojamiento en hoteles.

Los estacionales jugaron a favor en mayo Los precios estacionales casi no tuvieron variaciones ya que solo avanzaron 0,1%, motivado por la suba en los precios de las verduras, que fueron contrarrestados por las caídas en los valores de los pasajes aéreos, en las tarifas del alojamiento en hoteles por motivos turísticos y en los precios de las frutas. Pese a esto, los regulados si avanzaron con fuerza en el mes ya que treparon al 2,8%.

Lo impulsaron al alza, las cuotas de la medicina prepaga y de los colegios, las actualizaciones en el boleto de colectivo urbano y en las tarifas residenciales del servicio de suministro de agua. En cuanto al resto IPCBA, lo que implicaría una inflación núcleo que marca la tendencia más allá de las variaciones temporales, fue igual que la medición general y se movió al 2,1% mensual.