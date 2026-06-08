Mundial 2026: el calendario completo del torneo más grande de la historia + Agregar ámbito en









Se definió el cronograma de la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica: 48 selecciones, 104 partidos y una fase de grupos inédita que arranca el 11 de junio.

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, 104 partidos y un formato ampliado con dieciseisavos de final.

El Mundial 2026 ya tiene definido su fixture completo, con fechas, sedes y horarios de todos los partidos de una edición histórica que reunirá a 48 selecciones y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El torneo comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, cuando se juegue la gran final en Nueva Jersey.

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La competencia contará con una fase de grupos de 12 zonas, seguida por dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinales y final. En total se jugarán 104 partidos, con un formato ampliado que marca un cambio histórico respecto de ediciones anteriores.

Fase de grupos – calendario completo Las fechas y horarios locales de los partidos por la fase de grupos:

Grupo A México vs Sudáfrica – 11/06 | 16:00

Corea del Sur vs República Checa – 11/06 | 23:00

República Checa vs Sudáfrica – 18/06 | 16:00

México vs Corea del Sur – 19/06 | 01:00

República Checa vs México – 24/06 | 01:00

Sudáfrica vs Corea del Sur – 24/06 | 01:00 Grupo B Canadá vs Bosnia – 12/06 | 16:00

Estados Unidos vs Paraguay – 12/06 | 22:00

Suiza vs Bosnia – 18/06 | 19:00

Canadá vs Catar – 18/06 | 22:00

Suiza vs Canadá – 24/06 | 19:00

Bosnia vs Catar – 24/06 | 19:00 Grupo C Brasil vs Marruecos – 13/06 | 19:00

Haití vs Escocia – 13/06 | 22:00

Escocia vs Marruecos – 19/06 | 22:00

Brasil vs Haití – 20/06 | 01:00

Escocia vs Brasil – 24/06 | 22:00

Marruecos vs Haití – 24/06 | 22:00 Grupo D Estados Unidos vs Paraguay – 12/06 | 22:00

Australia vs Turquía – 14/06 | 01:00

Estados Unidos vs Australia – 19/06 | 19:00

Turquía vs Paraguay – 19/06 | 01:00

Turquía vs Estados Unidos – 25/06 | 02:00

Paraguay vs Australia – 25/06 | 02:00 Grupo E Alemania vs Curazao – 14/06 | 14:00

Costa de Marfil vs Ecuador – 14/06 | 23:00

Alemania vs Costa de Marfil – 20/06 | 20:00

Ecuador vs Curazao – 20/06 | 00:00

Curazao vs Costa de Marfil – 25/06 | 20:00

Ecuador vs Alemania – 25/06 | 20:00 Grupo F Países Bajos vs Japón – 14/06 | 20:00

Suecia vs Túnez – 15/06 | 02:00

Países Bajos vs Suecia – 20/06 | 20:00

Japón vs Túnez – 20/06 | 04:00

Japón vs Suecia – 25/06 | 23:00

Túnez vs Países Bajos – 25/06 | 23:00 Grupo G Bélgica vs Egipto – 15/06 | 19:00

Irán vs Nueva Zelanda – 15/06 | 01:00

Bélgica vs Irán – 21/06 | 19:00

Nueva Zelanda vs Egipto – 21/06 | 01:00

Egipto vs Irán – 26/06 | 03:00

Nueva Zelanda vs Bélgica – 26/06 | 03:00 Grupo H España vs Cabo Verde – 15/06 | 16:00

Arabia Saudita vs Uruguay – 15/06 | 22:00

España vs Arabia Saudita – 21/06 | 16:00

Uruguay vs Cabo Verde – 21/06 | 22:00

Cabo Verde vs Arabia Saudita – 26/06 | 00:00

Uruguay vs España – 26/06 | 00:00 Grupo I Francia vs Senegal – 16/06 | 19:00

Irak vs Noruega – 16/06 | 22:00

Francia vs Irak – 21/06 | 21:00

Noruega vs Senegal – 22/06 | 00:00

Noruega vs Francia – 26/06 | 15:00

Senegal vs Irak – 26/06 | 15:00 Grupo J (Argentina) Argentina vs Argelia – 16/06 | 01:00

Austria vs Jordania – 16/06 | 04:00

Argentina vs Austria – 22/06 | 13:00

Jordania vs Argelia – 23/06 | 03:00

Argelia vs Austria – 27/06 | 02:00

Jordania vs Argentina – 27/06 | 02:00 Grupo K Portugal vs RD Congo – 17/06 | 17:00

Inglaterra vs Croacia – 17/06 | 20:00

Portugal vs Uzbekistán – 23/06 | 13:00

Colombia vs RD Congo – 23/06 | 02:00

Colombia vs Portugal – 27/06 | 23:30

RD Congo vs Uzbekistán – 27/06 | 23:30 Grupo L Ghana vs Panamá – 17/06 | 23:00

Inglaterra vs Croacia – 17/06 | 20:00

Inglaterra vs Ghana – 23/06 | 16:00

Panamá vs Croacia – 23/06 | 19:00

Panamá vs Inglaterra – 27/06 | 21:00

Croacia vs Ghana – 27/06 | 21:00 Etapas finales En el Mundial 2026, las instancias decisivas están programadas de la siguiente manera:

Cuartos de final: del 9 al 12 de julio de 2026

del Semifinales: el 14 y 15 de julio de 2026

el Partido por el tercer puesto: el 18 de julio de 2026 (Miami)

el (Miami) Final: el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey)

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