El dólar mayorista arranca la semana en su nivel más alto desde febrero

Con el dólar mayorista alcanzando su pico desde febrero, el BCRA observa una desaceleración en las compras oficiales a pesar de haber cumplido su meta anual.

El dólar oficial viene de registrar su segunda mayor suba semanal de 2026, tanto en el segmento mayorista como minorista. Fue la primera vez que la cotización encadenó tres incrementos semanales al hilo, en un contexto de depreciación de las monedas regionales.

El tipo de cambio mayorista cotiza en $1.440 , su nivel más alto desde el inicio de febrero . Aun así, la cotización se ubica lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy es de $1.768,68. Mientras tanto, el tipo de cambio minorista , abre a $1.462,88 , según el promedio que publica el Banco Central (BCRA) . En el Banco Nación , el billete se vende $1.460.

El contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.515,88 y el MEP trepa a $1.459,83. De esta manera, la brecha entre el CCL y el mayorista se ubica en el 3,80%. El dólar blue , en tanto, se sostiene a $1.435, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña, y se mantiene como la cotización más baja del mercado.

El BCRA alcanzó su meta, pero desacelera en las compras

Las reservas internacionales brutas del BCRA cayeron el viernes de la semana pasada por debajo de los u$s48.000 millones y anotaron la mayor caída diaria en más de un mes. El stock retrocedió u$s501 millones y finalizó en u$s47.868 millones, pese a que la autoridad monetaria volvió a cerrar con saldo comprador en el mercado oficial.

Fuentes oficiales comentaron a Ámbito que el recorte se explicó en parte por pagos a organismos y por un efecto negativo de aproximadamente u$s300 millones asociado a variaciones de cotización de los activos que integran las reservas.

A pesar de eso, durante la semana pasada el BCRA alcanzó su target de compras de u$s10.000 millones para 2026, al haber adquirido u$s437 millones durante esta semana.

Desde Portfolio Personal Inversores (PPI) destacaron que hubo "una desaceleración en el ritmo de compras en las últimas ruedas (u$s87 millones promedio diario esta semana frente a u$s180 millones en los cinco días previos), que podría estar relacionada con la presencia de una mayor demanda privada en el mercado de cambios".