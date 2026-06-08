Créditos en mora: los bancos privados buscan resolver atrasos con sus clientes caso por caso

Fuentes del sector indicaron a Ámbito que se ofrecen soluciones individuales. Siguen altas las tasas. El grueso de la deuda irregular está en proveedores no bancarios de crédito.

El Banco Nación hizo punta el 1 de junio, al anunciar un "kit de soluciones" bastante agresivo para resolver la morosidad de su cartera de personas y familias. Ahora los bancos privados están comenzando a tratar de resolver sus propios problemas.

No habrá planes generalizados ni grandes anuncios pero están llamando a sus deudores para ofrecer una salida . De hecho, según indicaron fuentes del sector a Ámbito , 4 de cada 10 morosos estarían en vías de regularizar su situación. No se trata de datos oficiales.

Desde el Banco Central ya se determinó que no habrá ninguna intervención, lo que implica que tiene que haber una salida pura de mercado entre cada entidad y sus clientes.

Aunque los niveles de mora de las cuentas de las familias, del orden del 15%, sería uno de los más altos desde la salida de la Convertibilidad, las entidades consideran que no es un problema sistémico: el ratio de crédito al sector privado sobre PBI de la Argentina es inferior al 10% todavía, lo que indica que la mora de las tarjetas de crédito o de personales no podría generar una crisis como el caso de las hipotecas de los bancos norteamericanos en 2008 que obligó a un rescate del gobierno de los Estados Unidos para evitar males mayores.

Aun así, los "influencers económicos" en redes sociales reclaman al BCRA que intervenga para que los bancos privados bajen las tasas activas, que se ubican en niveles de tres dígitos reales, cuando están tomando fondos del público a tasas casi negativas . Los bancos aducen que el mayor riesgo que genera la mora hace que el costo del crédito se encarezca.

Subió la morosidad en abril

De acuerdo con un informe de la consultora Analytica, en base a datos del Banco Central, "en abril volvió a aumentar la irregularidad en la cartera de crédito a las familias hasta el 15,4% considerando al sistema financiero ampliado".

El informe indica que "el problema es más preocupante aún, porque al analizar la cantidad de personas en mora la problemática involucra al 26,9% de quienes tienen algún tipo de deuda en el sistema".

ANALYTICA-MORA

"Se registran 19,8 millones de personas con algún crédito en el sistema financiero ampliado, que incluye bancos, Fintech (Mercado Pago y Tarjeta Naranja), mutuales y cooperativas, tarjetas de consumo, casas de electrodomésticos y fideicomisos financieros", dice el estudio.

El reporte precisa que la deuda total de familias en este sistema alcanza los $74,2 billones que equivale al 6,5% del PBI. El 82,4% corresponde a bancos, el 10,1% a Fintech y el 7,5% al resto de entidades.

En cantidad de personas, 14,3 millones tienen al menos una deuda en bancos, independientemente de que también cuenten con deudas en otros proveedores no financieros de crédito, mientras que 5,5 millones se encuentran endeudadas exclusivamente por fuera del sistema bancario.

De los 19,8 millones de deudores, 5,3 millones se encuentran en mora tardía, representando el 26,9% del total. Entre quienes sólo tienen deudas con bancos el 19,2% es moroso mientras quienes tienen únicamente deuda en Fintech ese ratio llega al 28,9%.

"Si el análisis se hace por volumen de crédito, los ratios bajan. En los bancos la irregularidad de cartera es del 11,9%, mientras que en las Fintech asciende al 21,6% y en el resto alcanza el 43,1%", señala el reporte.

Este último dato confirma por qué los bancos no perciben que se trata de un problema su nivel de morosidad en cartera de personas. Es solo el 12%.

Kit de Soluciones del BNA

El Banco Nación ofrece desde el 1° de junio lo que denominó "kit de soluciones" para sus clientes particulares que están en mora con sus pagos en prestamos personales y con tarjetas de crédito.

Consolidación de deudas. Destinada a personas que perciben sus haberes a través del Banco Nación. Esta herramienta permite "reunir obligaciones financieras mantenidas tanto en esta como en otras entidades, facilitando la administración de los compromisos y la organización del esquema de pagos". La línea contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones.