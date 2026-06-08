Gabriela Ferrucci: "En tanto no bajemos la presión impositiva, va a ser difícil lograr la competitividad que necesitamos"

La presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina, Gabriela Ferrucci, analizó la realidad de la industria durante el panel de cierre de Ámbito Debate sobre turismo.

La presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina, Gabriela Ferrucci, encabezó el panel de cierre de Ámbito Debate sobre turismo.

La presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina , Gabriela Ferrucci , protagonizó el panel de cierre de Ámbito Debate sobre turismo: Business & Travel Experience, en un mano a mano con la editora en jefe de Ámbito, Maricel Spini , donde se analizó la actualidad del sector y los desafíos por delante.

Ferrucci destacó la incidencia de la conectividad aérea en la hotelería y repasó que en 2025 “ hubo un récord de movimiento aéreo en Argentina con más de 33 millones de personas , un 13% más que en 2024 y un 10% más que 2019, que había sido el récord”, por lo que llamó a “hacer doble clic sobre ese dato y ver que creció mucho el movimiento de los argentinos saliendo al exterior”.

“Si bien el movimiento interno también fue récord, tenemos como desafío para nuestros hoteles lograr mejorar ese equilibrio con la llegada del del turismo receptivo ”, sostuvo y mencionó la ubicación geográfica como factor de impacto: “Estamos muy lejos de los grandes emisores de turismo, entonces llegar a la Argentina tiene un costo elevado”.

“Si a eso le sumamos la situación actual, que es el aumento del costo del combustible por la guerra de Medio Oriente y la salida de los argentinos que suben el costo de los de los tickets, hay un desafío respecto al turismo internacional ”, planteó.

Al referirse a la conectividad, Ferrucci definió como “muy buena” la política de cielos abiertos del gobierno de Javier Milei . “Valoramos mucho esta propuesta porque desburocratizó ese mercado, pero hay mucho por crecer”, advirtió, al recordar que “Argentina es muy extensa”, comparándola de norte a sur con el trayecto desde Lisboa hasta Moscú .

“Recorrerla realmente requiere de este medio de transporte. Lo que ha pasado hasta ahora es que no han aparecido nuevos jugadores que permitan cambiar esta ecuación y que los costos de conectividad interna bajen”, problematizó.

Panel 4, turismo La realidad del turismo y los desafíos por delante fueron los ejes del panel de cierre.

A su vez, reconoció que aparecieron “algunas oportunidades como compañías aéreas muy pequeñas que han conectado nuevamente ciertos destinos ”, mencionando entre ellas la gestión liderada por los hoteles de la asociación en Cariló y Mar de las Pampas. “En este verano la conexión desde Buenos Aires a Villa Gesell ha permitido que esa llegada se haga de forma aérea en un tiempo muy reducido, o sea que ha generado una conexión extra al destino”, agregó.

De todos modos, la presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo apuntó que “todavía hay mucho por trabajar y sobre todo hay que lograr que haya más propuestas que se sumen a la oferta aérea”, al tiempo que pidió “mejorar los costos de rampa y costos propios que tienen que ver con esta política”.

Destinos de alta demanda y rentabilidad en la mira

Al ser consultada por la disparidad de los números a nivel nacional, Ferrucci admitió que “hay un escenario bastante diferente y no es solamente por el destino, sino también según la categoría de los hoteles o según la estacionalidad”.

“Un ejemplo muy claro se ha dado este verano en determinados destinos de la Patagonia. Tanto Ushuaia como El Calafate han tenido una gran demanda, no solo de turismo receptivo internacional, sino aquel generado a partir del boom de cruceros internacionales con gran impacto para hoteles de cuatro y cinco estrellas”, graficó.

Al mismo tiempo, mencionó que “en Mendoza y Buenos Aires, los hoteles cinco estrellas han tenido una muy buena temporada en estos meses previos”, mientras aclaró que “no es lo mismo un hotel cuatro estrellas en Buenos Aires, donde hay mucha más oferta”.

Si bien la demanda se mantiene sostenida, el sector enfrenta un escenario complejo donde los ingresos están dolarizados con un tipo de cambio retrasado y tarifas que no podemos ajustar para no perder competitividad frente al mercado internacional. Mientras tanto, nuestros costos en pesos siguen aumentando al ritmo de la inflación local”, apuntó. En ese sentido, aseguró que “el gran desafío actual radica en la consecuente compresión de los márgenes y el impacto directo sobre la rentabilidad del negocio”.

La “asfixiante” presión impositiva y el peso del turismo en la economía

Con respecto al trabajo mancomunado entre las diferentes ramas de la industria turística, la referente del sector explicó: “Claramente trabajamos en forma conjunta en la conectividad, que es un punto central, pero también lo hacemos por la gran presión impositiva que tenemos, trasladando esta necesidad al gobierno”.

Sobre la recepción de la administración nacional, afirmó que “la Secretaría de Turismo nos ha acompañado en distintos encuentros o reuniones”, pero llamó a “que se logre entender lo que representa y puede representar la actividad para la economía”.

Gabriela Ferrucci

“Hoy el turismo representa el 4,4% del PIB. El empleo en gastronomía y hotelería, equivale al 4,6% del total del empleo formal, que es el mismo porcentaje que genera el empleo directo de aquellos que trabajan en la extracción de petróleo y de gas, y casi lo mismo que el empleo directo de las terminales automotrices. Tenemos una incidencia grande en relación a la generación de trabajo y eso puede ser mucho más importante si logramos modificar esta ecuación”, consideró.

En un contexto cambiante a nivel global por la irrupción de la inteligencia artificial, entendemos que “una actividad que es de mano de obra intensiva, federal y generadora de primer empleo y empleo femenino, tiene que estar considerada como política de Estado y debe ser ayudada puntualmente para que esta presión impositiva que hoy es asfixiante pueda permitir que la actividad se desarrolle de forma sostenible”.

Apoyo a la reforma laboral

Al interpretar los cambios que trae aparejada la reforma laboral impulsada por Milei, Ferrucci la calificó como “muy valiosa para nuestra actividad” y abundó: “La modernización laboral tiene muchas herramientas que cada establecimiento tiene que lograr implementar puertas adentro, pero sin duda busca conseguir ser más eficientes”.

Para la hotelería, destacó, una mejora valiosa es la incorporación del banco de horas. “En muchos sectores la estacionalidad hace que vos tengas en alguna fecha un pico de demanda y los días subsiguientes muy tranquilos. Entonces, poder implementar herramientas como esa ayuda muchísimo a ser más eficientes los costos”, analizó.

Otro factor que incluyó es la denominada “industria de juicio”. “Tenemos mucha demanda de recursos humanos y el hecho de que se establezca claramente el tema de las licencias por enfermedad, que se pueda saber exactamente si hay que pagar una indemnización que ítems considerar o qué se haya determinado fehacientemente que la actualización de los créditos laborales se ajusten por inflación más un 3% anual, son todos elementos que permiten tener más previsibilidad. Esta modernización, acompañada de desarrollo económico, sin duda incentivará la toma de más colaboradores para incrementar los recursos humanos”, definió.

Las propuestas de alivio fiscal

La referente de la industria turística retomó a su vez el concepto de una menor carga impositiva y consideró que la búsqueda más importante “está asociada con lo que llamamos el impuesto al trabajo” y reiteró el pedido a Nación de “reducir las contribuciones de los aportes patronales al 50%”.

“Hay un segundo punto que es que la hotelería está alcanzada por la tasa general de IVA, del 21%. Hay otros países que la reducen para incentivar el turismo interno como España, que la baja al 10% o Uruguay, que en temporada baja grava esta actividad a tasa cero. Implementar una medida de este tipo, va a lograr que más argentinos puedan viajar por el país”, señaló.

Por último, postuló que los gastos relacionados con turismo se puedan deducir de ganancias. “Esta propuesta va alineada con la idea del gobierno, de sostener el equilibrio fiscal. Incentivás la formalización, porque el huesped va a pedir su factura para poder deducir como un gasto”.

Panel 4 turismo (3) Mariano Fuchila

Profesionales destacados y cambios en el perfil del turista

Poniendo el foco en el recurso humano, Ferrucci aseguró que “la hotelería argentina está muy bien vista afuera y muchos colaboradores son trasladados a otros países por esa capacidad de servicio y de adaptación”.

“Desde la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina tenemos un área especialmente dedicada a la Capacitación y una plataforma online para ello. Actualmente estamos dando un curso específico para atender a los huéspedes que vienen desde China, porque empiezan a aparecer grandes emisores de turismo como China, India y Medio Oriente, y esto requiere una adaptación especial por parte de los hoteles para interpretar, qué es lo que esperan, cuáles son sus necesidades y cómo estar preparados para responder a esa demanda”, puntualizó.

Con respecto al perfil de los turistas, afirmó que “hay un cambio que se dio en general, que es la tendencia a buscar más destinos de naturaleza, donde las personas buscan vivir experiencias, a veces asociadas al wellness, otras relacionadas con la gastronomía del lugar, o especialmente conectar con la cultura local”.

A su vez, señaló que “un diferencial es la sustentabilidad”, destacando “el Programa Hoteles más verdes”, una certificación de gestión medioambiental que desarrolló la asociación hace más de 12 años. “Tenemos más de 200 hoteles certificados en Argentina, Uruguay y Paraguay, está hecha por hoteleros para hoteleros y se va enriqueciendo a partir de la experiencia de los alojamientos certificados, y la retroalimentación que ellos generan para con el sistema”, indicó.

El diagnóstico de la industria

Al trazar una radiografía del sector, sostuvo que “Argentina como país nos exige adaptarnos a situaciones de cambio constantemente, demandando que esta adaptación se de en distintos aspectos”. “Nos subieron mucho los costos al sacar los subsidios energéticos, si bien el mayor costo en nuestra estructura es el recurso humano, que puede llegar a representar el 60% de dichas erogaciones, después de este viene la energía. Tuvimos que buscar eficiencia y equilibrio y adaptarnos a la tecnología, pero nosotros estamos convencidos que Argentina es un país único para alcanzar ese gran desarrollo que se puede generar con la industria turística”, expresó.

“Entendemos que se tiene que consolidar más el mercado para que se logre este crecimiento, pero hoy existen muchas demostraciones de interés en el desarrollo de inversiones hoteleras en distintos puntos del país. Mendoza está liderando proyectos de inversiones hoteleras y registramos varios destinos adicionales que están bajo la lupa de grandes cadenas e inversionistas de distintas regiones”, resaltó.

Por eso, llamó a “seguir consolidando un camino de seguridad”. “En tanto no bajemos esa presión fiscal impositiva, va a ser difícil lograr la competitividad que necesitamos, porque nosotros competimos con el mundo”, concluyó.