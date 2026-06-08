Los bonos en dólares cotizan en verde y el riesgo país se aleja de los 500 puntos + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos Globales avanzan hasta 0,3%, en línea con una mejora en el humor de los mercados internacionales. Las acciones operan con disparidad.

Los bonos en dólares cotizan al alza este lunes. Depositphotos

Los bonos soberanos en dólares comienzan la semana al alza en línea con una mejora en el humor de los mercados internacionales. Los títulos Globales avanzan este lunes hasta 0,3%. Esto impulsa un leve retroceso del riesgo país, que ahora se aleja de los 500 puntos básicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El movimiento coincide con un respiro en el ánimo de los inversores. Las principales bolsas del mundo habían comenzado la semana en rojo ante los renovados ataques entre Israel e Irán. Pero con el correr de la mañana la preocupación se aplacó, sobre todo en Wall Street, luego de que ambos países prometieran una desescalada.

Lo propio ocurrió con los papeles argentinos. En la bolsa de Nueva York, lo bonos Globales operaban con mayoría de bajas en el premarket, pero en la apertura formal de la rueda pasaron a cotizar en positivo. De esta manera, el riesgo país baja 0,4% hasta los 492 puntos básicos.

Las acciones operan con disparidad En el segmento de renta variable, los ADRs y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia mixta: una parte de ellos avanza hasta 2% (Tenaris), mientras que otros caen hasta 2,7% (Supervielle).

En la bolsa porteña, el índice S&P Merval sube 0,3% hasta los 3.093.213 puntos, aunque medido en dólares pierde 0,2%.