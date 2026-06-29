Pablo Cabrera: "Si la estabilidad económica acompaña, va a haber un mayor nivel de inversiones"

El gerente regional de Allianz Risk Consulting analizó la situación del país durante el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

El gerente regional de Allianz Risk Consulting, Pablo Cabrera, destacó la marcha de algunos sectores de la economía.

El gerente regional de Allianz Risk Consulting , Pablo Cabrera , se refirió a la situación económica y cómo influye en el mercado durante el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros , moderado por la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli .

Al romper el hielo, Cabrera destacó a la firma “el segmento o la división de Allianz Comercial que engloba seguros corporativos de grandes corporaciones y de midcore, que son empresas medianas y grandes”.

Al analizar el desarrollo de la economía, Cabrera planteó que “ hay sectores mucho más activos que otros ”, al destacar que “ el foco de la nueva política económica está en la minería, el petróleo y gas, el agro y algunas otras áreas puntuales ”.

“ Se están concretando inversiones largamente demoradas con un ecosistema que los acompaña y, si la estabilidad económica también compaña, va a haber un mayor nivel de inversiones que viene después de las mejores calificaciones crediticias del país ”, apuntó.

Pablo Cabrera

Las oportunidades para el sector de seguros

Sobre las oportunidades de negocio que se generan, Cabrera indicó que “en construcción y montaje para los nuevos proyectos, hay grandes empresas que vienen con sus seguros, pero existen otras obras complementarias que necesitan aseguramiento local de empresas que aportan áreas para estos emprendimientos”.

“Hay todo riesgo operativo, básico y responsabilidad civil, que toma un cariz importante porque lo piden las grandes empresas a ese ecosistema de pymes que los asiste. También está el seguro de transporte, que no siempre está incluido en las coberturas globales”, añadió.

A eso le sumó “las cauciones y garantías, que a veces es difícil conseguir porque son empresas muy chicas que no tienen historial y les piden valores muy altos”.

Cercanía y rapidez para satisfacer al cliente

Cabrera consideró que la actuación de las aseguradoras “tiene que ser rápida, porque si no las empresas se quedan afuera”, para lo cual es clave la planificación: “Tenemos que tener armado un soporte para estos requerimientos en lugares donde quizás no teníamos presencia, porque no podemos demorarnos y responder en 15 o 20 días”.

“Uno ve lo que pasa en Neuquén o Salta. Tenés camionetas yendo y viniendo, tenés siniestros. Requiere dinamismo y hay que estar preparado para eso”, expresó y dijo que a eso debe sumarse el hecho de “ser flexibles y ofrecer productos especializados, porque a algunos ya no les alcanza con los tradicionales”.

Puntualmente en cuanto a los impactos climáticos, habló de riesgos a corto plazo como el del Súper Niño, con fuertes lluvias e inundaciones. “El mercado se tiene que aggiornar y las aseguradoras dar las coberturas que se deben y cobrarlas”, afirmó.