Fernando Cinalli: "Hay un mito urbano de que el seguro es caro"

El founder y presidente de Cinalli Insurance Broker destacó las posibilidades de la industria durante el primer panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

El founder y presidente de Cinalli Insurance Broker , Fernando Cinalli , se refirió a las posibilidades de desarrollo de la industria al participar del primer panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros , que contó con la moderación de la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli .

En primer lugar, destacó que Cinalli Insurance Broker “nació enfocada en seguros corporativos, mirando a empresas grandes y medianas y de la mano de la construcción y del retail, con nuestros dos clientes Coto y Cartellone. Eso nos marcó una calidad de servicio y un just in time muy importante ”.

Cinalli sumó a su visión la injerencia de la industria aseguradora en la economía argentina. “No hay información fidedigna, pero la influencia es cercana al 2,7%, contra el 4,6% de Chile y 3,2% de Latinoamérica y 7% de los países del G7. Ahí vemos el salto y la oportunidad que tenemos en desarrollarse”, expresó.

“ Genera alrededor de 100.000 empleos registrados y un movimiento de inversiones y excedente de capitales para invertir de alrededor de 19.000 billones de pesos, unos 1.300 millones de dólares . Tenemos una injerencia importante, pero podría ser mucho mayor ”, redondeó, para lo cual consideró necesario “un clima de seguridad jurídica y políticas de gobierno”.

Fernando Cinalli

El acompañamiento al cliente

Para Cinalli, “el rol del bróker profesional no es vender un seguro, sino asesorar al empresario a entender cuáles son sus riesgos y cómo se pueden mitigar desde la estructura interna y con una transferencia interna hacia la industria del seguro”.

“En Cinalli siempre fuimos una organización muy disruptiva y acompañamos al cliente a tratar de encontrar soluciones que pudieran potenciar a desarrollar un negocio”, explicó.

Y planteó un ejemplo: “Había un banco chiquito que hace casi 30 años la Anses decidió que el Banco Nación no pagaba más las jubilaciones y lo mandaba al mundo privado. Se presentó y ganó varias zonas. El negocio de pagar la jubilación es tratar de prestarle plata a una tasa razonable o venderle algún producto. Pero, ¿cómo hacés con alguien cuya expectativa de vida es más corta? Antes el seguro de vida terminaba a los 65 años y salimos a buscar un seguro que arrancara a los 65 y ahí nació el seguro de vida saldo deudor jubilados. Y hoy muchas aseguradoras lo venden”.

El mercado de las pymes

Cinalli añadió que “hay un mito urbano de que el seguro es caro” y contrapuso que “si se acercan, las pymes van a ver que el seguro va a ser mucho más económico de lo que ellos creen”, para luego rematar: “Las compañías de seguro tienen mucho apetito por las pymes, porque eso las ayuda a diversificar el riesgo. Actoralmente, deben preferir tener 100 asegurados que uno muy grande”.

“Incluso hay coberturas para pérdida de beneficios. En muchos siniestros, el daño material es inferior al lucro cesante más gastos fijos por los dos años que tardás en construir la planta, el supermercado o lo que sea”, explicó.

Por otra parte, al ser consultado por la actuación del Estado, brindó su respaldo a la gestión actual de la Superintendencia de Seguros de la Nación. “Se ha aggiornado y le pone mucho empuje. Hay que darle incentivo desde la industria para que pueda apoyar al mercado en la autorización de nuevas coberturas y planes”, indicó.