Wall Street adelanta un rebote y el petróleo modera subas tras el cese de hostilidades entre EEUU e Irán

El petróleo sube levemente tras un fin de semana de tensiones en Medio Oriente, aunque eso no genera malestar en los futuros de la bolsa norteamericana.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este lunes después de las bajas del viernes . EEUU e Irán acordaran cesar las últimas hostilidades y reanudar las conversaciones de paz , lo que contribuyó a la caída de los precios del petróleo tras el fuerte repunte registrado a primera hora de esta jornada a raíz de los nuevos ataques entre ambos países .

El regreso a la diplomacia se produce tras varios días de ataques recíprocos desde que un proyectil iraní impactara un buque de carga en el estrecho de Ormuz la semana pasada, acusándose ambas partes de violar el alto el fuego provisional.

El petróleo subió inicialmente el lunes después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques durante el fin de semana , pero luego se enfrió y cotizó en torno a su nivel más bajo desde que comenzó el conflicto.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 0,6% hasta u$s73,03 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 1%, hasta los u$s69,9 el barril.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — muestra un ligero incremento, con subas más marcadas en los tramos de 6 meses y de 1 año.

La moderación de los precios del petróleo debería ayudar a reducir algunas presiones inflacionarias, pero aun así, los niveles de inflación se dispararon en Estados Unidos y otros países, lo que presiona a la Reserva Federal para que suba los tipos de interés.

El aumento de las probabilidades de una suba de tasas impulsó al dólar. El índice del dólar, que mide el valor de la divisa estadounidense frente a otras monedas, se situó en 101,25, justo por debajo del máximo de un año alcanzado la semana pasada.

petroleo ganancias mercados El petróleo modera sus subas tras un fin de semana de conlictos en Medio Oriente, permitiendo un leve avance en los futuros de Wall Street. Depositphotos

Las claves de la jornada en los mercados

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,79% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,09%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,39% al alza.

Los inversores también han estado lidiando durante el último tiempo con la preocupación de que las valoraciones de las empresas relacionadas con la IA se hayan disparado tras años de ganancias.

En la previa, las acciones con mayores subas son Comcast (+22%), Charter (+19%) y Dover (+5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Essex (-3%), Public Service (-2%) y Vulcan Materials (-3%).

En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, el Euro Stoxx baja 0,07%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,06% y el CAC francés cae 0,33%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido desciende 0,32%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,57%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,16%. Mientras, el Kospi surcoreano retrocedió 0,20% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,23%.