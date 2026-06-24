Las oportunidades que se abren para el sector de seguros patrimoniales

iPablo Cabrera, de Allianz, y Ezequiel Fernández Vilaltella, de Meridional, participaron del cuarto panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

Pablo Cabrera, de Allianz, y Ezequiel Fernández Vilaltella, de Meridional, participaron del cuarto panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros.

El gerente regional de Allianz Risk Consulting , Pablo Cabrera , y el director comercial de Meridional Seguros , Ezequiel Fernández Vilaltella , encabezaron el cuarto panel de Ámbito Debate sobre Riesgos y Seguros , moderado por la periodista de Fandom de Seguros, Eliana Carelli .

Al romper el hielo, Cabrera destacó a la firma “el segmento o la división de Allianz Comercial que engloba seguros corporativos de grandes corporaciones y de midcore, que son empresas medianas y grandes”.

Vilaltella definió a Meridional como “una compañía de 75 años en el mercado argentino, parte del grupo canadiense Fairfax , con un modelo de negocios que tiene plena autonomía local para las decisiones y suscripción de riesgos, lo que hace que podamos tener agilidad y proactividad”.

Al analizar el desarrollo de la economía, Cabrera planteó que “ hay sectores mucho más activos que otros ”, al destacar que “el foco de la nueva política económica está en la minería, el petróleo y gas, el agro y algunas otras áreas puntuales”.

“Se están concretando inversiones largamente demoradas con un ecosistema que los acompaña y, si la estabilidad económica acompaña, va a haber un mayor nivel de inversiones que viene después de las mejores calificaciones crediticias del país”, apuntó.

El gerente regional de Allianz Risk Consulting, Pablo Cabrera Cabrera destacó la llegada de inversiones que dinamizan algunos sectores.

Vilaltella coincidió en el diagnóstico y puntualizó que “sacando el agro, que es por naturaleza el foco de crecimiento, hay mucho puesto en exportación a largo plazo, con todo lo que tiene que ver con oleoductos y gasoductos”.

“Está petróleo y gas y en minería no solamente litio, sino la exploración de cobre. También está el desarrollo de energías no convencionales con parques eólicos y solares, donde hay una oportunidad grande para el desarrollo de la economía y el acompañamiento y la mano de obra para lo que son desarrollos a nivel software, ingeniería o inteligencia artificial”, abundó.

Las oportunidades en seguros corporativos

Sobre las oportunidades de negocio que se generan, Cabrera indicó que “en construcción y montaje para los nuevos proyectos, hay grandes empresas que vienen con sus seguros, pero existen otras obras complementarias que necesitan aseguramiento local de empresas que aportan áreas para estos emprendimientos”.

“Hay todo riesgo operativo, básico y responsabilidad civil, que toma un cariz importante porque lo piden las grandes empresas a ese ecosistema de pymes que los asiste. También está el seguro de transporte, que no siempre está incluido en las coberturas globales”, añadió.

A eso le sumó “las cauciones y garantías, que a veces es difícil conseguir porque son empresas muy chicas que no tienen historial y les piden valores muy altos”.

el director comercial de Meridional Seguros, Ezequiel Fernández Vilaltella (2) Vilaltella analizó las oportunidades que surgen para sectores corporativos y personales.

En tanto, Vilaltella precisó que “toda empresa que viene a constituir o llevar adelante un proyecto tiene un Comité Ejecutivo o Directorio, entonces aparecen las pólizas de directores y gerentes o las que tienen que ver con errores de diseño o ejecución de las obras”.

“Además, detrás de esto hay personas que van a estar involucradas en la ejecución de la actividad. Entonces, los seguros de vida y de accidentes personales para empresas y contratistas se convierten en coberturas clave para complementar el panel de oferta”, apuntó.

Cómo apuntalar la llegada de las pymes

Vilaltella admitió que “movilizar la economía hace que las empresas requieran necesidad de servicios, de manera que los contratistas empiezan a tomar magnitud en lugares donde se empiezan a generar polos industriales que requieren mayor participación”.

“Acá hay una oportunidad importante porque la pyme se encuentra con realidades y oportunidades que desconocía. Ahí es necesario acercar el asesoramiento para que identifique qué tipo de coberturas va a necesitar”, expresó y afirmó que el crecimiento en diferentes localidades va a hacer que aparezcan “oportunidades en seguros integrales y de hogar y que se empiece a dinamizar”.

Cabrera consideró que la actuación de las aseguradoras “tiene que ser rápida, porque si no las empresas se quedan afuera”, para lo cual es clave la planificación: “Tenemos que tener armado un soporte para estos requerimientos en lugares donde quizás no teníamos presencia, porque no podemos demorarnos y responder en 15 o 20 días”.

“Uno ve lo que pasa en Neuquén o Salta. Tenés camionetas yendo y viniendo, tenés siniestros. Requiere dinamismo y hay que estar preparado para eso”, expresó.

La realidad del mercado

Vilaltella trazó un diagnóstico del sector y sostuvo que “el mercado asegurador tiene una mayor cantidad de compañías de las que debería, son 189”, mientras contrapuso que “es una gran oportunidad para las que venimos trabajando de manera sostenida en políticas claras en proyectos sostenibles”.

“El mercado estaba ávido de oportunidades como esta y es momento de poner a prueba su expertise y la capacidad para tomar decisiones y resolver las problemáticas de esta etapa. Es decir, la creatividad que vamos a poner al servicio de nuestro asegurado o intermediario”, analizó.

Cabrera consideró que a eso debe sumarse el hecho de “ser flexibles y ofrecer productos especializados, porque a algunos ya no les alcanza con los tradicionales”.

Puntualmente en cuanto a los impactos climáticos, habló de riesgos a corto plazo como el del Súper Niño, con fuertes lluvias e inundaciones. “El mercado se tiene que aggiornar y las aseguradoras dar las coberturas que se deben y cobrarlas”, afirmó.