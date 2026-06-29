Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 29 de junio

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Charlas de Quincho: fin de Adorni (triste y solitario), Kicillof mandó a enfriar la interna y la fábula del campeón a la parrilla

La crónica de una muerte anunciada pero con agonía demasiado extensa. Diego Santilli cambió de opinión y se anima a la silla eléctrica. Milei, en duda para viajar a Paraguay. Movimientos en el área de prensa dejaron deambulando a Lanari, con CV en mano. CAME, sin presencia oficial. El gobernador bonaerense pide bajar la intensidad de la pelea con La Cámpora. Encuentro de oil&gas aportó jugosas anécdotas sobre la financiación de infraestructura. La reunión de la CGT, con menos rating que Ecuador-Alemania.

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