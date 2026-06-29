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29 de junio 2026 - 09:30

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 29 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial y los financieros se mantienen en sus máximos de 2026 tras despertarse durante junio. En tanto, el riesgo país permaneció cerca de los 440 puntos básicos y los ADRs cerraron una semana con fuertes pérdidas.

Al cierre del mes, el mercado vuelve a observar el valor en el que cierra el tipo de cambio y se pregunta qué pasará con el tipo de cambio en este segundo semestre.

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La designación de Diego Santilli, un premio a la política tradicional por contener a las provincias

El futuro jefe de Gabinete fue clave para destrabar negociaciones sinuosas con los gobernadores durante su paso por el Ministerio del Interior. Guiño a la moderación en medio del ruido libertario.

Por Joaquín Rodríguez Freire

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La crónica de una muerte anunciada pero con agonía demasiado extensa. Diego Santilli cambió de opinión y se anima a la silla eléctrica. Milei, en duda para viajar a Paraguay. Movimientos en el área de prensa dejaron deambulando a Lanari, con CV en mano. CAME, sin presencia oficial. El gobernador bonaerense pide bajar la intensidad de la pelea con La Cámpora. Encuentro de oil&gas aportó jugosas anécdotas sobre la financiación de infraestructura. La reunión de la CGT, con menos rating que Ecuador-Alemania.

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