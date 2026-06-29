Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 29 de junio

El dólar oficial y los financieros se mantienen en sus máximos de 2026 tras despertarse durante junio. En tanto, el riesgo país permaneció cerca de los 440 puntos básicos y los ADRs cerraron una semana con fuertes pérdidas.
La designación de Diego Santilli, un premio a la política tradicional por contener a las provincias
El futuro jefe de Gabinete fue clave para destrabar negociaciones sinuosas con los gobernadores durante su paso por el Ministerio del Interior. Guiño a la moderación en medio del ruido libertario.